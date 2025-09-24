Объем рекламы в TikTok в России может достичь 15 млрд рублей

Доля TikTok в российском инфлюенс-маркетинге, несмотря на ограничения работы сервиса, может вырасти до 15% по итогам 2025 года, а рекламные бюджеты на платформе достигнут 15 млрд руб. Это следует из данных агентства Getblogger (входит в МТС AdTech), с которыми ознакомился «Ъ». В 2024 году его долю оценивали на уровне 3%.

Как отмечают в компании, спрос на рекламу брендов у блогеров в сервисе за январь—август уже вырос на 6%, а среди наиболее популярных ниш там выделяют beauty, fashion, продукты питания, медицину и автотовары. В Getblogger ожидают, что до конца года объем средств, переведенных из Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в TikTok, превысит 390 млн руб.

По данным аналитической компании Digital Budget, в августе 2025 года месячный охват TikTok в России вырос более чем на 15% год к году, до 25 млн уникальных пользователей. При этом MAU (месячная аудитория) сервиса на Android увеличилась на 41%, до 51 млн.

