Первый в Ленобласти дрон самолетного типа прошел проверку в зоне СВО

Первый беспилотник самолетного типа «Северный ветер» из Ленобласти успешно прошел апробацию в зоне СВО, сообщает пресс-служба фонда «Ленинрадский рубеж» 24 сентября.

Новый дрон самолетного типа «Северный ветер» из Ленобласти

Фото: Пресс-служба фонда «Ленинградский рубеж»

Момент взлета «Северного ветра» удалось запечатлеть на видео. Во время одного из испытательных полетов ленинградского БПЛА у российских бойцов получилось поразить орудие противника.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на фоне трехдневных выборов губернатора Ленинградской области с 12 по 14 сентября регион подвергся массированным атакам БПЛА. Подробнее читайте в материале «Атака на Ленобласть».

