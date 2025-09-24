Назначена дата первого заседания нового созыва заксобрания Челябинской области

Первое заседание законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва состоится 2 октября. В повестке — семь вопросов, указано на сайте заксобрания.

Депутаты зарегистрируют фракции в заксобрании, изберут председателя и делегируют сенатора в Совет Федерации, а также досрочно прекратят полномочия Александра Решетникова, так как он отказался от мандата, чтобы стать депутатом собрания Ашинского муниципального округа.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, челябинское отделение партии «Единая Россия» ранее выдвинуло кандидатов на должности председателя заксобрания, руководителя фракции и сенатора.