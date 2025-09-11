В Петербурге возбудили уголовное дело после падения ребенка с высоты

СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) после обнаружения женщины и ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщину и малолетнего ребенка нашли вечером 10 сентября у подъезда на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Их доставили в больницу, однако выжить удалось только ребенку. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четырехлетний ребенок выпал из окна 2-го этажа частного дома в Левашово.

Артемий Чулков