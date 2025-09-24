В Челябинске предложение жилья в долгосрочную аренду выросло на 74% за год

В сентябре 2025 года количество объявлений о сдаче квартиры в долгосрочную аренду в Челябинске достигло 5,29 тыс., что на 74% превышает показатель сентября прошлого года. Город стал лидером по росту предложения среди российских миллионников, сообщает „Ъ“.

В целом среди городов России Челябинск вошел в топ-5 по годовому росту количества объявлений о долгосрочной сдаче в аренду жилья. Лидерами стали Липецк и Тула, где объем предложения увеличился на 100%, а также Ставрополь — на 85%. В топ-5 вошел еще Ижевск с ростом на 70%.

В целом по стране, по данным «Авито Недвижимости», объем предложения на рынке долгосрочной аренды увеличился на 35% год к году. По подсчетам «ЦИАН Аналитики», в российских городах-миллионниках зафиксирован двукратный рост, до 45,1 тыс. квартир.