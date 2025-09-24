Минфин России предложил ввести 5-процентный налог на игорный бизнес

Минфин России в опубликованном проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы предусмотрел поправки к налоговой нагрузке букмекеров. В ведомстве предложили ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и установить обязанность уплаты налога на прибыль по его общей ставке (25%).

Сейчас, пояснили в Минфине, букмекеры платят налог на игорный бизнес в фиксированном размере, и ставка зависит от региона. Этот механизм, по убеждению ведомства, не отражает масштаб оборотов таких организаций и реальный финансовый результат их деятельности.

Предложенная же система налогообложения позволит учитывать оба параметра, заключил Минфин.

