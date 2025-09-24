Минфин России внес в правительство проект бюджета на три года

Минфин России внес в правительство проект бюджета на 2026–2028 годы, а также поправки в бюджет на текущий год.

В поправках в бюджет 2025 года предлагается:

дополнительно направить более 230 млрд руб. на реализацию льготных ипотечных программ;

направить более 18 млрд руб. на ремонт федеральных и региональных дорог;

выделить дополнительное финансирование на борьбу с природными катаклизмами;

направить дополнительные средства на мелиоративные мероприятия и поддержку фермеров;

поддержать АПК в 30 регионах;

направить 12 субъектам средства на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями.

Ключевые приоритеты проекта бюджета на 2026–2028 годы — выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей до 2030 года. На нацпроекты предусмотрено более 41 трлн руб. на шесть лет. Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку.

Проект бюджета предполагает в том числе предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты гражданам с двумя и более детьми. На здравоохранение будет направлен 1 трлн руб. В сфере образования в первую очередь продолжится модернизация и строительство школ и детских садов.

О других предложениях в проекте бюджета — в материале «Ъ» «НДС попал под мобилизацию».