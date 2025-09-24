В Ярославле на установку шлагбаумов во дворах выделят 3 млн рублей

В Ярославле из городского бюджета выделят 3 млн руб. на возмещение части затрат по установке шлагбаумов. Соответствующие поправки в бюджет рассмотрят депутаты на заседании муниципалитета 24 сентября.

Установка шлагбаумов призвана ограничить доступ неконтролируемого транспортного потока во дворовые территории МКД. Как ранее пояснял губернатор Михаил Евраев, создание подобной программы вызвано планируемым появлением большого числа платных парковочных мест в городе.

Деньги смогут получить ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные, потребительские кооперативы, УК и собственники жилых помещений.

Алла Чижова