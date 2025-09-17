Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославский губернатор анонсировал программу по установке шлагбаумов

Жителям Ярославской области компенсируют установку шлагбаумов, установленных для защиты от наплыва автомобилей во дворы. Об этом губернатор Михаил Евраев сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании платных парковок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главе региона рассказали о напряженной ситуации на площади у Ярославля-Главного, где появилась платная парковка. Суть проблемы заключается в том, что некоторые водители предпочитают парковаться на прилегающих улицах.

«Будет отдельная программа, по которой жители смогут бесплатно поставить шлагбаум себе во двор, как в Москве это делается. Жители ставят шлагбаум, а потом получают полное возмещение. Это делается, чтобы защитить жителей Ярославской области от оттока транспорта, с которым по-другому вряд ли можно бороться»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Напомним, что в Ярославле платные парковки появятся на 30 улицах.

Алла Чижова

