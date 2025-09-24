Рейс из Сочи в Казань задерживается на 13 часов

Вылет рейса SU 2904 авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи в Казань задерживается 13 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вылет рейса из Сочи в Казань задерживается на 13 часов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Вылет рейса из Сочи в Казань задерживается на 13 часов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Изначально прибытие судна планировалось на 08:50, но теперь ожидается в 21:50. Вылет был перенесен на 18:20.

Вылет рейса из Казани в Сочи также перенесен почти на 13 часов: рейс должен был отправиться в 09:50, но теперь вылет назначен на 22:40 с прибытием около 01:40 следующего дня.

Также из казанского аэропорта более чем на 8 часов задерживается рейс авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург.

Сегодня в аэропорту Сочи на 2 часа вводили ограничения на вылет и прием самолетов. Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 70 дронов над пятью российскими регионами и, в том числе, над акваторией Черного моря.

Влас Северин