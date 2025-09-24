Запасы легковых автомобилей в России снижаются

Совокупные запасы новых легковых машин в России не превышают 350 тыс. штук, рассказали «Ъ» опрошенные дилеры и эксперты. В январе, по разным оценкам, стоки составляли 600–700 тыс. автомобилей.

К октябрю, прогнозирует директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов, показатель может снизиться до 280–300 тыс. штук. Этому будут способствовать растущий в последние месяцы спрос и новости о предстоящем изменении расчета утильсбора, считает топ-менеджер.

Объем автомобильных стоков, по подсчетам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), находится на уровне примерно трех месяцев продаж. В стандартном сценарии склады не должны превышать двухмесячного объема, утонил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Рынок затоварен автомобилями 2024 года в том числе. Сокращение товарных остатков на 30–40 тыс. штук в месяц при текущем уровне складов — это продажи 8–12 месяцев»,— говорит господин Ольховский. Собеседники “Ъ” объяснили отличия оценок дилеров разной ситуацией по брендам и сегментам.

Подробности — в материале «Ъ» «Зеленый сток-сигнал».