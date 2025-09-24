«Газпром нефтехим Салават» атаковали БПЛА

Площадка ООО «Газпром нефтехим Салават» второй раз за месяц подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написал в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

«"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара»,— говорится в его сообщении.

Предыдущий удар по предприятию дроны нанесли 18 сентября.

Идэль Гумеров