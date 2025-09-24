Замглавы МИД России Любинский: переговоров по Украине в Вене не будет

Вена не рассматривается в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский. По его словам, австрийская дипломатия в этом процессе находится «вне игры».

«Из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине»,— пояснил господин Любинский в интервью «РИА Новости». При этом, добавил замминистра, такие заявления настолько абсурдны, что российская сторона не считает нужным на них реагировать.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что при посредничестве Штатов вскоре может состояться встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Точное место переговоров еще не определено, но господин Зеленский настаивает на том, что они не должны пройти на российской территории. В Кремле также неоднократно говорили, что такая встреча требует тщательной подготовки.