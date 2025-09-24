«Корпорация СТС» готова отдать «Облкоммунэнерго» государству

«Корпорация СТС» сообщила, что готова передать принадлежащую ей энергокомпанию «Облкоммунэнерго» государству. Генпрокуратура хочет через суд обратить «Облкоммунэнерго» в доход РФ, владельцами которого ведомство называет бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

«"Корпорация СТС" заявляет о готовности к конструктивному решению спора. В случае если государство будет настаивать на передаче АО "Облкоммунэнерго" в государственную собственность, Корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации»,— отмечается в пресс-релизе.

Компания настаивает, что приобрела подавляющую часть активов до 2012 года, раньше вхождения АО «Облкоммунэнерго» в корпоративную структуру. В корпорации заявили, что у господина Бикова нет иностранного гражданства, и они с господином Бобровым — «добросовестные налоговые резиденты», которые «ведут активную деятельность на территории России и последовательно поддерживают» СВО.

«Корпорация СТС» — многопрофильный холдинг, в который входят компании в шести регионах Уральского федерального округа. Они предоставляют коммунальные услуги, занимаются передачей, производством, транспортировкой и распределением электроэнергии.

Сейчас Артем Биков и Алексей Бобров живут в Австрии, где, по версии следствия, они в 2007 году получили гражданство. Всего ответчиками по иску выступают 14 человек и 20 компаний. Вчера правоохранительные органы задержали совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и ее топ-менеджеров. По версии следствия, фигуранты совершали хищения бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений.

