СКР организовал проверку из-за загрязнения воздуха в Омске
СУ СКР по Омской области организовал проверку по информации о загрязнении воздуха в Омске. В ведомстве сообщили, что жители массово жалуются на нарушение природоохранного законодательства.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
«В результате функционирования промышленных предприятий систематически происходят выбросы вредных веществ, из-за чего местные жители задыхаются. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли»,— говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Проверка проводится по ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Последний раз режим «черного неба» вводился на территории Омска 18-19 сентября.