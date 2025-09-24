Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР организовал проверку из-за загрязнения воздуха в Омске

СУ СКР по Омской области организовал проверку по информации о загрязнении воздуха в Омске. В ведомстве сообщили, что жители массово жалуются на нарушение природоохранного законодательства.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В результате функционирования промышленных предприятий систематически происходят выбросы вредных веществ, из-за чего местные жители задыхаются. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли»,— говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Проверка проводится по ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Последний раз режим «черного неба» вводился на территории Омска 18-19 сентября.

Александра Стрелкова

