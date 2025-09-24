В России удвоилось предложение квартир для аренды

По итогам сентября объем предложения на рынке долгосрочной аренды в городах-миллионниках России увеличился вдвое год к году, до 45,1 тыс. квартир. Это следует из данных «ЦИАН Аналитики», с которыми ознакомился «Ъ».

Больше всего количество доступных для длительной аренды квартир выросло в Липецке и Туле — вдвое год к году, отмечают в «Авито Недвижимости». В «Яндекс Аренде» связывают динамику с изменением стратегии владельцев жилья — вместо вторичной продажи они выходят на рынок долгосрочной сдачи в аренду.

Это результат отмены массовой льготной ипотеки летом 2024 года, после чего спрос на квартиры резко снизился. Однако, по оценкам руководителя «Яндекс Аренды» Романа Жукова, ситуация может измениться из-за смягчения денежно-кредитной политики и снижения ипотечных ставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «У собственников набежали лишние метры».