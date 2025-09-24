Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали почти два часа. За это время на запасные аэродромы ушли семь самолетов, направлявшихся в Сочи.

Подобные ограничения вводят из-за угрозы ударов БПЛА. По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО сбили 70 дронов над пятью российскими регионами. Приостанавливали работу аэропорты Волгограда и Саратова. Сейчас ограничения сохраняются в аэропортах Самары и Оренбурга.