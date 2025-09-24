Руководители «Биннофарм групп» вошли в топ-1000 менеджеров России
Восемь руководителей компании «Биннофарм групп» (владеет курганским заводом АО «Синтез») вошли в топ-1000 российских менеджеров 2025 года, который составляют Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», сообщает пресс-служба организации.
Генеральный директор компании Рустем Муратов оказался в топе-250 высших руководителей. Также в списке оказались руководители функциональных направлений:
- директор по продажам и продвижению Екатерина Славгородская;
- финансовый директор Хафиз Гафуров;
- директор по маркетингу Антон Федосюк;
- директор по персоналу и организационному развитию Татьяна Федченко;
- директор по связям с общественностью Алла Громова;
- директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса Игорь Петров;
- директор по обеспечению тендерной деятельности Валерий Оратовский.