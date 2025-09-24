Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Руководители «Биннофарм групп» вошли в топ-1000 менеджеров России

Восемь руководителей компании «Биннофарм групп» (владеет курганским заводом АО «Синтез») вошли в топ-1000 российских менеджеров 2025 года, который составляют Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», сообщает пресс-служба организации.

Генеральный директор компании Рустем Муратов оказался в топе-250 высших руководителей. Также в списке оказались руководители функциональных направлений:

  • директор по продажам и продвижению Екатерина Славгородская;
  • финансовый директор Хафиз Гафуров;
  • директор по маркетингу Антон Федосюк;
  • директор по персоналу и организационному развитию Татьяна Федченко;
  • директор по связям с общественностью Алла Громова;
  • директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса Игорь Петров;
  • директор по обеспечению тендерной деятельности Валерий Оратовский.

Виталина Ярховска

