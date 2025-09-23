Управленцы на распутье

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представляют 26-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Число новых имен в рейтинге устойчиво растет третий год подряд и уже приближается к рекордным уровням 2022 года, что свидетельствует о том, что бизнес чувствует рост напряженности в экономике и все активнее ищет новые пути развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

При анализе результатов исследования Ассоциации менеджеров «Топ-1000 российских менеджеров» мы, как обычно, стремились определить основные тенденции как в отраслевом, так и профессиональном разрезе с точки зрения того, сколько новых имен появилось в каждом разделе общего рейтинга («коэффициент обновления»). Сравнение с результатами прошлого года, с нашей точки зрения, позволяет понять, в каких сферах идут наиболее значительные изменения и активно продвигаются новые руководящие кадры, а в каких можно рассчитывать на более спокойную и устойчивую карьеру. Также рассчитывались аналогичные коэффициенты обновления по каждой менеджерской позиции (усредненные по всем отраслям) и по каждой отрасли (усредненные по всем позициям).

Как проходит отбор в «Топ-1000 российских менеджеров» Основной принцип формирования рейтинга — «Лучшие выбирают лучших» Начальный пул кандидатов состоит из 1 тыс. лауреатов рейтинга прошлого года (в данном случае — 2024 года). Победителям прошлого года предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата рейтинга текущего года и выдвинуть членов своей управленческой команды, а также новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге. Возможно выдвижение следующих руководителей функциональных направлений компании: высший руководитель, финансовый директор, коммерческий директор, директор по маркетингу, директор по персоналу, ИТ-директор, директор по связям с общественностью, директор по отношениям с органами власти, директор по корпоративному управлению, директор по логистике и цепям поставок, директор по правовым вопросам, директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности, директор по развитию. Кроме того, в 2025 году в специальном разделе рейтинга было предусмотрено пять дополнительных функциональных направления: директор по связям с инвесторами, директор по цифровой трансформации, директор по внутрикорпоративным коммуникациям, директор по закупкам и директор по кибербезопасности. Каждому предложенному экспертами менеджеру направляется приглашение участвовать в рейтинге и предоставляется возможность выдвинуть свою управленческую команду и руководителей из других компаний. Обязательным условием включения в рейтинг является не менее чем полугодовой срок работы кандидата на данном месте. Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет, которые на сайте проекта производят онлайн-оценку своих коллег в рамках функционального направления. Подобный принцип позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации коллег. Окончательные итоги рейтинга верифицируются на заседаниях экспертных комиссий. К очным заседаниям экспертных комиссий приглашаются все желающие кандидаты рейтинга текущего года и многократные финалисты рейтингов прошлых лет. Комиссии организуются по функциональному признаку: комиссия по утверждению списка высших руководителей и комиссии по утверждению руководителей функциональных направлений. С точки зрения специализации компаний отраслевой классификатор рейтинга относит их к одной из следующих сфер деятельности: информационные технологии, коммерческие банки, коммуникационные и рекламные агентства, лесная и лесоперерабатывающая промышленность, машиностроение, медиабизнес, металлургия и горнодобывающая промышленность, многопрофильные холдинги, онлайн-платформы, профессиональные услуги, связь и телекоммуникации, сельское хозяйство, сервис (потребительские услуги), производство потребительских товаров, страхование, строительство, торговля, фармацевтика, финансовый сектор, химическая промышленность, транспорт, энергетика и топливный комплекс. Названия компаний в публикуемых таблицах рейтинга даны в соответствии с правилами русского языка и нормами “Ъ”. На момент публикации рейтинга возможны изменения в статусе менеджеров и компаний. Звездочкой (*) отмечены кандидаты, на момент публикации покинувшие компанию. Петр Рушайло

Изменения в субрейтинге высших руководителей при этом в общем анализе не учитывались, поскольку в России они часто являются владельцами или совладельцами бизнеса, а не наемными менеджерами и смена места работы «по специальности» для них весьма затруднена и в любом случае не может служить характеристикой «мобильности» ведущих управленческих кадров при принятии решений о развитии карьеры.

В этом году общее количество новых имен в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» (без учета высших руководителей) составило, по подсчетам Ассоциации менеджеров, 51,4%. Это выше, чем в кризисном 2022 году (49,7%), и сильно выше, чем в 2023–2024 годах (45,3% и 53,8% соответственно). И это может косвенно свидетельствовать о том, что напряжение в экономике сохраняется и бизнес постепенно активизирует поиски новых путей развития.

На первом месте по проценту новых имен в этом году оказалась позиция «директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности» — там процент «новичков» составил 68%. На втором месте — «директор по внутрикорпоративным коммуникациям» с 66,7%, на третьем — «директор по логистике и цепям поставок» (64%).

Меньше всего перемен по сравнению с прошлым годом в списках менеджеров «Топ-1000» было зафиксировано на позициях «директор по корпоративному управлению» (30%) — в прошлом году данная специализация заняла второе место с конца с результатом 30,6%. Далее следует «директор по отношениям с органами власти» (38%), «директор по закупкам» (44%), коммерческий и финансовый директора (46%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С точки зрения отраслевой принадлежности наиболее устойчивыми оказались категории «металлургия и горнодобывающая промышленность» (26,7% новых имен), «энергетика и топливный комплекс» (36,1%) и «сельское хозяйство» (37,9% новых имен). Чаще всего новые звезды менеджмента, по подсчетам Ассоциации менеджеров, появлялись в коммуникационных и рекламных агентствах (73,9% новых имен в рейтинге «Топ-1000»), торговле (65,4%) и строительстве (62,2%).

В субрейтинге «Топ-250 высших руководителей компаний» коэффициент обновления составил 43,6%, в прошлом году его значение было 42,8%, в 2023-м — 52%.

Среди высших руководителей наибольший процент новых имен — в лесной и лесоперерабатывающей промышленности (100%) — правда, в данном случае речь об одном человеке. Далее идут связь и телекоммуникации (60%) и транспорт (58,3%). Наиболее «устойчивы» в данном плане металлургия и горнодобыча (0%), страхование (22,2%) и финансовый сектор (25%).

Если говорить о структуре субрейтинга «Топ-250 высших руководителей», то в этом году наибольшее представительство в нем досталось индустрии медиабизнеса (35 топ-менеджеров), далее идут коммуникационные и рекламные агентства (27 человек), информационные технологии (25), онлайн-платформы (20) и профессиональные услуги (20). Из 17 представленных в рейтинге отраслей на эти 5 приходится более половины менеджеров, вошедших в «Топ-250 высших руководителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Роль мужчин и женщин в российском топ-менеджменте

В 2025 году в составе «Топ-1000 российских менеджеров», по данным Ассоциации менеджеров, 43,6% женщин и 56,4% мужчин, это соотношение практически не меняется в течение последних трех лет.

Если не брать высших руководителей, наиболее распространенное функциональное направление среди женщин—участниц рейтинга — директор по персоналу (6,2% общего числа участников рейтинга), на втором месте идут директора по связям с общественностью (5,5%), на третьем месте — директора по маркетингу (5,4%). У мужчин на первом месте финансовые директора (5,3%), за ними следуют коммерческие директора (4,8%) и ИТ-директора (3,9%). В «Топ-250 высших руководителей» мужчин в 2,7 раза больше, чем женщин (16,4% против 6%).

Без учета высших руководителей среди попавших в «Топ-1000» мужчин их наибольшее присутствие наблюдается в ИТ-отрасли (9,9%), торговле (9,4%) и коммерческих банках (8,3%). Ведущие менеджеры-женщины сконцентрированы в медиабизнесе (14,6%), ИТ (10%) и торговле (9,1%).

Из менеджеров-мужчин, вошедших в «Топ-250 высших руководителей», 13,1% заняты в ИТ, 10,9% — в медиабизнесе, 8,2% — в онлайн-торговле. У высших руководителей-женщин первое и второе места делят медиабизнес и коммуникационные и рекламные агентства (по 23,9%), далее с большим отрывом идут профессиональные услуги (9%).

Сколько новых имен появилось в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в 2025 году по сравнению с 2024 годом* Выйти из полноэкранного режима Высшие руководители Директор по ИТ Коммерческий директор Директор по корпоративному управлению Финансовый директор Директор по отношениям с органами власти Директор по связям с общественностью Директор по маркетингу Директор по логистике и цепям поставок Директор по правовым вопросам Директор по управлению персоналом Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Директор по развитию Директор по закупкам Директор по цифровой трансформации Директор по кибербезопасности Директор по внутрикорпоративным коммуникациям Директор по связям с инвесторами Среднее по всем позициям (кроме высших руководителей) Информационные технологии 56,0 77,8 63,6 66,7 25,0 33,3 33,3 46,2 — 75,0 55,6 100,0 50,0 100,0 50,0 40,0 50,0 100,0 60,4 Коммерческие банки 42,9 33,3 33,3 0,0 33,3 33,3 40,0 60,0 100,0 66,7 0,0 0,0 50,0 100,0 60,0 75,0 — 0,0 42,8 Коммуникационные и рекламные агентства 42,3 100,0 40,0 — 50,0 — 100,0 50,0 — — 75,0 — 50,0 — 100,0 100,0 — — 73,9 Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 100,0 — 100,0 0,0 — — 100,0 — 0,0 — 100,0 — — — — — — — 60,0 Машиностроение 33,3 100,0 75,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 — — 33,3 — 100,0 0,0 — 100,0 100,0 — 50,7 Медиабизнес 30,6 50,0 41,7 0,0 16,7 50,0 55,6 41,7 — 66,7 66,7 50,0 44,4 100,0 25,0 0,0 — — 43,5 Металлургия и горнодобывающая промышленность 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 66,7 0,0 33,3 0,0 83,3 100,0 — 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 Многопрофильные холдинги 25,0 — — 0,0 100,0 0,0 100,0 — 100,0 0,0 50,0 — 100,0 — — — 100,0 — 61,1 Онлайн-платформы 50,0 0,0 40,0 — 57,1 50,0 75,0 37,5 100,0 0,0 20,0 50,0 25,0 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 55,5 Производство потребительских товаров 55,6 50,0 66,7 — 50,0 — 33,3 57,1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 — — — — 59,7 Профессиональные услуги 50,0 50,0 60,0 — 33,3 — 100,0 16,7 — 50,0 66,7 — 33,3 — 100,0 — — — 56,7 Связь и телекоммуникации 60,0 33,3 66,7 33,3 25,0 33,3 40,0 100,0 50,0 50,0 0,0 75,0 60,0 33,3 33,3 100,0 100,0 0,0 49,0 Сельское хозяйство 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 — 50,0 0,0 — 0,0 — — 0,0 66,7 — 100,0 — 37,9 Сервис 50,0 100,0 40,0 100,0 33,3 33,3 50,0 42,9 — 50,0 0,0 — 100,0 0,0 50,0 100,0 100,0 — 57,1 Страхование 22,2 33,3 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 — 0,0 80,0 100,0 — — 66,7 50,0 100,0 — 44,6 Строительство 43,8 100,0 20,0 100,0 83,3 100,0 25,0 33,3 — 66,7 60,0 — 50,0 20,0 50,0 — — 100,0 62,2 Торговля 53,3 75,0 27,3 0,0 75,0 20,0 55,6 83,3 62,5 0,0 62,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 65,4 Транспорт 58,3 33,3 100,0 66,7 62,5 0,0 60,0 50,0 100,0 100,0 75,0 100,0 66,7 50,0 0,0 — — — 61,7 Фармацевтика 33,3 — 50,0 50,0 100,0 50,0 66,7 50,0 0,0 100,0 50,0 — — — — — — 0,0 51,7 Финансовый сектор 25,0 0,0 50,0 0,0 16,7 50,0 50,0 50,0 — 50,0 50,0 0,0 40,0 50,0 80,0 50,0 — — 38,3 Химическая промышленность 50,0 — 100,0 0,0 100,0 50,0 0,0 — 100,0 — 0,0 0,0 — — — — 0,0 — 38,9 Энергетика и топливный комплекс 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 33,3 100,0 — 50,0 — — 100,0 0,0 50,0 — 0,0 — 36,1 Среднее по всем отраслям 43,6 50,0 46,0 30,0 46,0 38,0 48,8 51,0 64,0 54,0 47,5 68,0 60,0 44,0 57,5 60,0 66,7 50,0 51,4 Открыть в новом окне *Доля новых имен указана в процентах с округлением до первого знака после запятой. Номинанты по данной позиции не вошли в список «Топ-1000 российских менеджеров» ни в 2024, ни в 2025 годах.

Топ-250 высших руководителей Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Сергиенков Дмитрий Сергеевич Генеральный директор hh.ru 2 Воробьева Оксана Сергеевна Директор по управлению МТС Web Services 3 Тихонов Андрей Геннадьевич Исполнительный директор «Лаборатория Касперского» 4 Тятюшев Максим Анатольевич Генеральный директор «СберТех» 5 Хачиян Александр Аркадьевич Основатель AWG 6 Михайлов Александр Георгиевич Управляющий директор «Ланит» 7 Урбанский Владимир Александрович Генеральный директор «МТС Линк» 8 Биккужин Рамиль Азаматович Генеральный директор МТС Exolve 9 Мартиросов Давид Игоревич Генеральный директор «Базис» 10 Ляпунов Игорь Валентинович Генеральный директор ГК «Солар» Андреев Николай Юрьевич Генеральный директор «Сбер А» Благов Арсен Георгиевич Генеральный директор «Лукоморье» Доможиров Евгений Владимирович Генеральный директор Cesca Доттер Александр Александрович Генеральный директор «Образовательные технологии ПРО» Зарубинский Игорь Владимирович Генеральный директор MWS Cloud Костин Александр Андреевич Управляющий директор X5 Tech Любимов Олег Игоревич Генеральный директор Selectel Парфун Алексей Владимирович Генеральный директор Ai influence Плужников Андрей Анатольевич Генеральный директор Hoff Tech Сивцев Илья Игоревич Генеральный директор Группа «Астра» Сизов Михаил Михайлович Управляющий партнер «Мобиус Технологии» Танский Михаил Михайлович Генеральный директор «Хантфлоу» Феркалюк Игорь Валентинович Управляющий директор «нетмонет» Фетисов Алексей Вячеславович* Генеральный директор ИТ-холдинг Т1 Чеклов Дмитрий Сергеевич Основатель Hybrid Коммерческие банки 1 Верхошинский Владимир Вячеславович Главный управляющий директор Альфа-банк 2 Иссопов Эдуард Александрович Председатель правления МТС-банк 3 Чижевский Илья Петрович Президент ОТП-банк 4 Овасапян Ваэ Шаваршович Генеральный директор Ozon Fintech 5 Пахомов Александр Владиславич* Президент—председатель правления Почта-банк 6 Попович Алексей Валерьевич Заместитель председателя Банк ГПБ 7 Шульга Андрей Сергеевич Председатель правления Банк «Финам» Коммуникационные и рекламные агентства 1 Лапук Мария Юрьевна Генеральный директор Коммуникационная группа Vinci Agency 2 Шокуров Александр Викторович Генеральный директор Kokoc Group 3 Глазова Лилия Ильдаровна Генеральный директор PR News 4 Баранников Андрей Петрович Генеральный директор SPN Communications 5 Сидоренко Валерий Геннадьевич Генеральный директор Digital-агентство «Интериум» 6 Мельникова Елена Андреевна Генеральный директор МТС AdTech 7 Мовсесян Екатерина Михайловна Генеральный директор КРОС 8 Полкан Григорий Алексеевич Генеральный директор Demis Group 9 Кудрявцев Павел Сергеевич Генеральный директор be all bright! group 10 Федин Алексей Владимирович Исполнительный директор MAGNETTO.PRO Архангельская Екатерина Александровна Управляющий партнер AMDG x RQ Белобородов Михаил Михайлович Генеральный директор RTA Богдан Екатерина Сергеевна Генеральный директор «Экран» Кольмиллер Анна Георгиевна Исполнительный директор Rassvet.digital Коноплёв Кирилл Евгеньевич Владелец и основатель D Innovate Group Майор Константин Валерьевич Генеральный директор Медиахолдинг МАЕР Михалевская Татьяна Николаевна Генеральный директор Red Digital Обрезков Николай Николаевич Генеральный директор Коммуникационная группа «Орта» Пархоменко Варвара Владимировна Управляющий директор Realweb Пикунова Елена Юрьевна Основатель и генеральный директор Zen Mobile Agency Ромодина Олеся Викторовна Генеральный директор Группа RW+ Рудакова Лариса Анатольевна Президент Коммуникационная группа «МедиаЛайн» Ступников Владимир Викторович Генеральный директор Коммуникационное агентство «Аура» Тринич-Афанасьева Елизавета Махмутовна Управляющий директор креативного подразделения «СберМаркетинг» Туркевич Дмитрий Андреевич Генеральный директор MediaSniper Фортуна Лариса Викторовна Президент Beetl Цыденова Азия Нимаевна Cооснователь, генеральный директор Novikov TV Novikov TV Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Фришман Анатолий Семенович Генеральный директор «Свеза-Лес» Машиностроение 1 Кучеров Дмитрий Андреевич Генеральный директор «Электрорешения» 2 Котов Игорь Владимирович Генеральный директор «Росатом Машиностроение» 3 Петухов Евгений Анатольевич Президент—генеральный директор «Автотор» 4 Майоров Игорь Николаевич Генеральный директор Meteor Lift 5 Власенко Андрей Витальевич Генеральный директор «ЛокоТех» 6 Середа Павел Валерьевич Генеральный директор MGC Group Медиабизнес 1 Баланова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Национальная Медиа Группа 2 Канделаки Тинатин Гивиевна Управляющий директор ГПМ РТВ 3 Слащёва Юлиана Юрьевна Председатель совета директоров «Союзмультфильм» 4 Маляревская Любовь Аркадьевна Генеральный директор Русская Медиагруппа 5 Доронов Илья Алексеевич Управляющий директор Телеканал РБК 6 Шкулёв Виктор Михайлович Президент «Шкулёв Холдинг» 7 Веснина Наталья Вячеславовна Генеральный директор Медиахолдинг Independent Media 8 Терещук Вадим Игоревич Генеральный директор ГПМ «Радио» 9 Некрасова Маргарита Александровна Руководитель Радио Sputnik 10 Немчина Юлия Викторовна Генеральный директор Группа компаний «Рики» Арапов Денис Дмитриевич Генеральный директор LIFE Верещагин Вадим Леонидович Генеральный директор «Централ Партнершип Сейлз Хаус» Витковский Дмитрий Зигмундович Директор «Фонтанка.ру» Водахов Аркадий Асланбекович Генеральный продюсер ТНТ Гндолян Роберт Робертович Генеральный директор Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» Грачев Дмитрий Евгеньевич Заместитель главного редактора—главный продюсер Объединенной редакции московских электронных СМИ «Москва Медиа» Зиннатуллина Алина Айратовна Генеральный директор «Инсайт Люди» Иванова Анна Владимировна Директор департамента контента и технологий, исполнительный директор Портал «Рамблер» Иксанов Максим Тахирович Генеральный директор News Media Holding Канаев Петр Геннадьевич Руководитель Объединенная редакция РБК Митрофанова Софья Тристановна Генеральный директор «МТС Медиа» Мухаметзянова Альбина Амирзяновна Генеральный директор и генеральный продюсер Анимационная компания «Ярко» Носова Олеся Вячеславовна Генеральный директор, главный редактор Медиагруппа «Комсомольская правда» Обухов Константин Игоревич Генеральный продюсер Телеканал ТВ-3 Павлов Игнатий Маратович Генеральный директор «Ведомости» Пасова Мария Михайловна Операционный директор Телеканал «Пятница!» Плотникова Надежда Семеновна Генеральный директор «ФедералПресс» Погорелый Юрий Андреевич Заместитель генерального директора Информационное агентство «Интерфакс» Рудницкий Георгий Михайлович Генеральный директор Редакция газеты «Вечерняя Москва» Ряжских Андрей Васильевич Генеральный директор ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Стамболцян Сергей Оганесович Генеральный директор ГПМ «Проекты» Столярский Роман Борисович Исполнительный директор ТПО «Ред Медиа» Тащин Александр Григорьевич Генеральный продюсер «Матч ТВ» Цыпер Андрей Сергеевич Исполнительный директор Rambler&Co Щербакова Маргарита Александровна Исполнительный директор SOSTAV Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Шевелев Александр Анатольевич Генеральный директор «Северсталь» 2 Востоков Алексей Александрович Генеральный директор «Полюс» 3 Шиляев Павел Владимирович Генеральный директор Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Ершов Роман Владимирович Президент Askona Life Group 2 Зингман Вадим Яковлевич Президент «Альфа-Групп» 3 Илиопуло Андрей Андреевич Президент ГК «Новард» 4 Дыбко Кирилл Владимирович Исполнительный директор «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Кондрашова Марина Васильевна Генеральный директор Getblogger 2 Айнетдинов Рустам Хафисович Исполнительный директор Skyeng 3 Иванов Алексей Валерьевич Генеральный директор Kion 4 Юнусова Динара Абдульберовна Генеральный директор «Банки.ру» 5 Григорьев Дмитрий Константинович Генеральный директор «Циан» 6 Минин Михаил Владимирович Генеральный директор МТС Live 7 Кожемякин Владислав Валерьевич Генеральный директор «Сберобразование» 8 Кабалкин Денис Витальевич Генеральный директор Vitamin.tools 9 Медведь Руслан Григорьевич Генеральный директор Pari 10 Чухнова Евгения Леонидовна Генеральный директор «РЖД — Цифровые пассажирские решения» Гостев Андрей Алексеевич Директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Донмез Гюванч Директор «Магнит OMNI» Желяпов Виталий Андреевич Генеральный директор Buzzoola Кочеткова Дарья Владимировна Управляющий директор «Островок!» Крайник Александр Анатольевич Генеральный директор «Сравни» Крутов Дмитрий Валерьевич Генеральный директор Образовательный холдинг Skillbox Овчаров Данила Викторович Генеральный директор «РИТМ Медиа» (бренд Yappy) Панкрушев Дмитрий Викторович Руководитель RuStore Снигирева Марианна Владимировна Генеральный директор «Нетология» Шабашкевич Никита Вячеславович Основатель—генеральный директор SkillStaff Производство потребительских товаров 1 Гончарова Ирина Сергеевна Вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Вильк Святослав Михайлович Генеральный директор Холдинг «Аква» 3 Манёнок Александр Александрович Генеральный директор Askona 4 Никольский Евгений Генеральный директор «JTI Россия» 5 Миронова Анна Николаевна Генеральный директор «Объединенные пивоварни» 6 Артюкова Мария Сергеевна Директор по операционной эффективности Siberian Wellness 7 Давидюк Андрей Павлович Генеральный директор «Моторика» 8 Столбовских Елена Борисовна Председатель правления Алкогольная Cибирская группа 9 Кожевников Михаил Юрьевич Президент ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Чернин Максим Борисович Генеральный директор «Доктор рядом Холдинг» 2 Дмитриева Наталья Викторовна Генеральный директор «СберСеллер» 3 Бекренёв Сергей Сергеевич Президент ELS Group 4 Ким Александр Анатольевич Ректор Московская школа управления Сколково 5 Эрвиц Леонид Маркович Управляющий партнер, глава корпоративной практики Level Legal Services 6 Тышковский Роман Александрович Управляющий партнер The Edgers 7 Соомре Катрин Олавиевна Генеральный директор Медтехкомпания «Доктор рядом» 8 Лемберг Ксения Александровна Генеральный директор Клиники «Атлас» 9 Саликов Сергей Николаевич Генеральный директор Ancor 10 Казанский Николай Владиславович Управляющий партнер Nikoliers Арабаджян Сергей Игоревич Генеральный директор «Ниармедик» Базаров Дмитрий Леонидович Управляющий партнер BGP Litigation Борисов Константин Андреевич Генеральный директор Support Partners Крутильников Константин Владимирович Управляющий партнер, адвокат Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Вертикаль» Матюшин Михаил Владимирович Генеральный директор Nexign Упитис Полина Владимировна Директор Core PR Хлюстов Павел Витальевич Управляющий партнер Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и партнеры» Цой Наталья Вячеславовна Управляющий партнер Группа компаний «Мариллион» Шапигузов Сергей Михайлович Президент «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Шатова Нелли Борисовна Генеральный директор Vizant Group Связь и телекоммуникации 1 Помбухчан Хачатур Эдуардович Генеральный директор «МегаФон» 2 Анохин Сергей Николаевич Генеральный директор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Бызов Дмитрий Владимирович Генеральный директор Mango Office 4 Волков Михаил Юрьевич Генеральный директор «Почта России» Сельское хозяйство 1 Недужко Андрей Михайлович Генеральный директор Агрохолдинг «Степь» 2 Вовк Андрей Михайлович Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Сервис 1 Биба Александр Петрович Президент Cosmos Hotel Group 2 Соколов Андрей Геннадиевич Президент ГК «Медси» 3 Швецов Денис Евгеньевич Генеральный директор «СберЗдоровье» 4 Осин Михаил Марсельевич Генеральный директор Ozon Travel 5 Ступин Родион Сергеевич Генеральный директор Сеть клиник «Будь Здоров» 6 Селендеева Оксана Николаевна Основатель Coddy 7 Демура Тарас Александрович Председатель совета директоров Fun&Sun 8 Шаманская Татьяна Владимировна Генеральный директор Rostic's 9 Костеева Маргарита Валерьевна Президент «Росинтер Ресторантс» 10 Ситников Иван Валерьевич Генеральный директор DDX Fitness Ахмечет Дмитрий Аркадьевич Генеральный директор Sol Partners Шапиро Антон Аркадьевич Генеральный директор «Столото» Страхование 1 Попов Дмитрий Владимирович Заместитель генерального директора по ДМС—исполнительный директор «Ингосстрах» 2 Шепелев Максим Валентинович Генеральный директор «Росгосстрах» 3 Гадлиба Юлия Олеговна Генеральный директор Группа «Ренессанс страхование» 4 Черников Владимир Владимирович Генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» 5 Худяков Сергей Владимирович Генеральный директор Mainsgroup 6 Смирнов Валерий Валерьевич Генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» 7 Фатьянов Игорь Сергеевич Генеральный директор «Зетта Страхование» 8 Тихонова Майя Александровна Генеральный директор СК «Согласие» 9 Тарновский Александр Яковлевич Генеральный директор Страховой дом ВСК Строительство 1 Акиньшина Анна Николаевна Генеральный директор Группа «Самолет» 2 Игнахин Кирилл Игоревич Генеральный директор Level Group 3 Киселев Станислав Владиславович Генеральный директор ГК «Кортрос» 4 Бузулуцкий Михаил Игоревич Президент ГК «Эталон» 5 Дерябина Алена Викторовна Генеральный директор «Донстрой» 6 Мирошников Алексей Александрович Генеральный директор Piоneer 7 Кашинский Дмитрий Борисович Президент GloraX 8 Трубников Дмитрий Александрович Генеральный директор «ФСК Девелопмент» 9 Гейзер Максим Георгиевич Генеральный директор и акционер Stone 10 Крапивин Алексей Андреевич Генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Борисенко Антон Владимирович Генеральный директор «Сити21» Гайдуков Александр Олегович Руководитель «Страна Девелопмент» Маслёха Анастасия Владимировна Директор ГК «Точно» Мельников Антон Александрович Генеральный директор Metrika Investments Мухин Андрей Анатольевич Генеральный директор «Галс-Девелопмент» Тихонова Татьяна Владимировна Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Торговля 1 Кузин Александр Владимирович Генеральный директор Аптечная сеть 36,6 2 Лобачева Екатерина Владимировна Президент Х5 Group 3 Гришаков Максим Петрович Генеральный директор Lamoda 4 Поляков Николай Валерьевич Генеральный директор Sokolov 5 Смыков Тихон Демидович Президент и управляющий партнер Inventive Retail Group 6 Сологуб Денис Николаевич Президент «Азбука вкуса» 7 Губанов Андрей Борисович Генеральный директор Розничная сеть МТС 8 Кнутов Евгений Васильевич Директор по производству «Ювелит» 9 Давыдова Мария Сергеевна Генеральный директор ГК «Детский мир» 10 Полякова Раиса Тельмановна Управляющий директор Торговый дом «Перекресток» Гришак Александр Иванович Генеральный директор Familia Королева Наталья Анатольевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам МБ РУС Курбатов Владислав Александрович Генеральный директор Торговая сеть «Пятерочка» Лазарев Дмитрий Сергеевич Генеральный директор «585*Золотой» Луканин Виктор Евгеньевич Генеральный директор «Столото Ритейл» Транспорт 1 Белозёров Олег Валентинович Генеральный директор—председатель правления РЖД 2 Александровский Сергей Владимирович Генеральный директор «Аэрофлот» 3 Туринге Иван Олегович Генеральный директор «МТС Юрент» 4 Сергеев Леонид Владимирович Генеральный директор «Воздушные Ворота Северной столицы» 5 Мингажев Эдуард Радикович Генеральный директор «Ситидрайв» 6 Бехтина Елена Александровна Председатель комитета по стратегии при совете директоров «Делимобиль» 7 Мироненко Максим Владимирович Генеральный директор «Газпромтранс» 8 Иванов Петр Валерьевич Президент Транспортная группа FESCO 9 Дреничев Андрей Михайлович Генеральный директор** Федеральная грузовая компания 10 Сивков Арташес Владимирович Председатель совета директоров «ЛогЛаб» Акимов Андрей Валерьевич Генеральный директор «Аэроэкспресс» Гром Алексей Николаевич Генеральный директор UTLC ERA Фармацевтика 1 Муратов Рустем Булатович Генеральный директор «Биннофарм Групп» 2 Погодина Екатерина Борисовна Управляющий директор Johnson & Johnson Innovative Medicine 3 Попов Борис Федорович Генеральный директор «Ригла» 4 Родионов Петр Петрович Генеральный директор «Герофарм» 5 Музяев Вадим Геннадьевич Президент «Протек» 6 Никулина Ирина Валерьевна Генеральный директор «Буарон» УК в финансовом секторе 1 Кривошеева Ирина Владимировна Генеральный директор «Альфа-Капитал» 2 Бершадский Андрей Вячеславович Генеральный директор Управляющая компания «Первая» 3 Галимнуров Альберт Фидаилович Генеральный директор УК БКС 4 Исмайлов Вячеслав Вячеславович Генеральный директор «КСП Капитал УА» Финансовый сектор 1 Жидков Виктор Олегович Председатель правления Московская биржа 2 Пудовкин Алексей Васильевич Управляющий директор ДОМ.РФ 3 Кочетков Владислав Вячеславович Президент—председатель правления «Финам менеджмент» 4 Петров Константин Сергеевич Генеральный директор «ВТБ Регистратор» 5 Гнедовский Алексей Дмитриевич Генеральный директор ИК «Велес Капитал» 6 Лысенко Игорь Евгеньевич Генеральный директор «СберФакторинг» 7 Шейкина Елена Николаевна Председатель правления Единый ЦУПИС 8 Целищев Дмитрий Анатольевич Управляющий директор «Риком-Траст» Химическая промышленность 1 Грачёв Михаил Николаевич Генеральный директор Grass 2 Мор Антон Павлович Генеральный директор «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Колмогоров Владимир Васильевич Генеральный директор Эн+ 2 Харитонов Андрей Юрьевич Директор «Иркутскэнегосбыт» 3 Борисычев Андрей Владимирович Генеральный директор «Сервис Инжиниринг Системс» Открыть в новом окне

Топ-100 финансовых директоров Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Толченникова Наталия Артуровна Финансовый директор Cloud.ru 2 Попова Ксения Вадимовна Финансовый директор «Ланит» 3 Кокорин Антон Юрьевич Директор по финансам MWS Cloud 4 Серегина Екатерина Викторовна Финансовый директор МТС Exolve 5 Диденко Ирина Сергеевна Финансовый директор «Базис» Бородкина Елена Викторовна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Группа «Астра» Тараканов Артем Вячеславович Глобальный финансовый директор «Софтлайн» Митрохин Илья Николаевич Финансовый директор АТОЛ Коммерческие банки 1 Пьянов Дмитрий Васильевич Первый заместитель президента—председателя правления Группа ВТБ 2 Наумлинская Татьяна Вадимовна Главный финансовый директор Банк ПСБ 3 Коликова Ирина Валерьевна Финансовый директор МТС-банк 4 Осипова Марина Васильевна Финансовый директор Банк ДОМ.РФ 5 Смирнов Алексей Викторович* Финансовый директор Почта-банк Мелехов Александр Юрьевич Финансовый директор Ингосстрах-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Сулейманова Марина Юрьевна Финансовый директор «СберМаркетинг» 2 Демидов Николай Сергеевич Заместитель генерального директора МТС AdTech 3 Туманова Оксана Александровна Финансовый директор PPL Communication Group 4 Зайцева Елена Михайловна Финансовый директор Digital-агентство «Интериум» Машиностроение 1 Малыгина Ольга Сергеевна Старший вице-президент по финансам и управлению капиталом «Автотор» 2 Горбачев Михаил Витальевич Финансовый директор IEK Group Медиабизнес 1 Гнездилова Ольга Егоровна Финансовый директор «Газпром-Медиа Холдинг» 2 Чернов Викентий Геннадьевич Финансовый директор «Союзмультфильм» 3 Селезнева Анастасия Сергеевна Финансовый директор ГПМ «Радио» 4 Кононов Илья Борисович Заместитель генерального директора по финансам ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) 5 Демченко Мария Александровна Финансовый директор Национальная Медиа Группа Борисова Светлана Григорьевна Первый заместитель генерального директора «РГ Медиа» Велиховская Элина Владимировна Финансовый директор—главный бухгалтер Медиагруппа «Комсомольская правда» Иванов Денис Алексеевич Бизнес-партнер по финансам «МТС Лейбл» Крылова Татьяна Васильевна Директор по финансам и операционной эффективности ГПМ «Реклама» Разумова Марина Анатольевна Финансовый директор ГПМ РТВ Филипчук Кирилл Владимирович Финансовый директор «Инсайт Люди» Яковлева Татьяна Михайловна Руководитель финансового департамента Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Малышев Сергей Геннадьевич Первый вице-президент—финансовый директор «Норникель» 2 Воронов Алексей Борисович Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвест» Многопрофильные холдинги 1 Кочубей Денис Евгеньевич Заместитель генерального директора по финансам и экономике Концерн «Автоматика» 2 Семенцов Юрий Анатольевич Заместитель генерального директора по стратегии «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Устименко Виталий Александрович Финансовый директор Образовательный холдинг Skillbox 2 Зорихин Дмитрий Борисович Директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live 3 Кожухарь Сергей Сергеевич Финансовый директор «Банки.ру» 4 Шведков Руслан Викторович Финансовый директор Skyeng 5 Харченко Артем Андреевич Финансовый директор «Сравни» Зубов Антон Борисович Финансовый директор, директор бизнес-формата «Магнит-еком» «Магнит OMNI» Стюкова Маргарита Юрьевна Директор по экономике и финансам Группа «Плюс» Производство потребительских товаров 1 Лашков Иван Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам Askona 2 Савченков Евгений Константинович Вице-президент по финансам «Объединенные пивоварни» 3 Гульцев Дмитрий Львович Финансовый директор Алкогольная Cибирская группа 4 Кирилевич Александр Анатольевич Заместитель генерального директора по экономике и развитию бизнеса ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Яночкина Екатерина Сергеевна Финансовый директор Московская школа управления Сколково 2 Петров Дмитрий Станиславович Финансовый директор Vizant Group 3 Патюков Александр Сергеевич Директор по корпоративным финансам и инвестициям HR-холдинг Ventra Связь и телекоммуникации 1 Федотов Денис Анатольевич Финансовый директор «МегаФон» 2 Катунин Алексей Андреевич Вице-президент по финансам МТС 3 Щелоков Антон Вячеславович Заместитель генерального директора, финансовый блок «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 4 Романов Александр Юрьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Платошин Василий Васильевич Директор по экономике и финансам Агрохолдинг «Степь» 2 Ландин Андрей Владимирович Финансовый директор Группа компаний «Содружество» Сервис 1 Рязанова Мария Владимировна Вице-президент по экономике и финансам Cosmos Hotel Group 2 Шакирова Ольга Владимировна Вице-президент ГК «Медси» 3 Михалёва Татьяна Викторовна Финансовый директор DDX Fitness Страхование 1 Артемьев Сергей Александрович Исполнительный вице-президент по финансам Группа «Ренессанс страхование» 2 Шумилова Юлия Юрьевна Первый заместитель генерального директора СК «Согласие» 3 Чернов Максим Владимирович Заместитель генерального директора по экономике и финансам Страховой дом ВСК 4 Хоруженко Денис Игоревич Финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» 5 Решетников Илья Александрович Заместитель генерального директора—финансовый директор «Зетта Страхование» Решетин Евгений Андреевич Финансовый директор «Росгосстрах» Строительство 1 Косолапов Илья Викторович Директор по экономике и финансам ГК «Эталон» 2 Воронина Елена Сергеевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Level Group 3 Голубничая Нина Владимировна Финансовый директор ГК «Самолет» 4 Шурпик Глеб Станиславович Вице-президент блока экономики и финансов GloraX 5 Косарев Егор Юрьевич Директор департамента финансов ГК «Кортрос» Шилова Елена Михайловна Директор по экономике и финансам ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Гвоздев Сергей Александрович Вице-президент по экономике «Азбука вкуса» 2 Матвеев Дмитрий Валерьевич Финансовый директор Торговый дом «Перекресток» 3 Курилов Александр Сергеевич Финансовый директор Аптечная сеть 36,6 4 Поздновская Анна Владимировна Финансовый директор «Чижик» 5 Тимченко Илья Владимирович Финансовый директор ГК «Детский мир» Плувьер Тибо Финансовый директор Metro Темяков Евгений Евгеньевич Финансовый директор Inventive Retail Group Хыдырова Анна Владимировна Финансовый директор Familia Транспорт 1 Михайлов Вадим Валерьевич Первый заместитель генерального директора РЖД 2 Чиханчин Андрей Юрьевич Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлот» 3 Шашков Александр Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «МТС Юрент» 4 Шабунина Евгения Дмитриевна Финансовый директор Pony Express 5 Корочкина Ольга Викторовна Заместитель генерального директора, главный финансовый директор «Воздушные ворота Северной столицы» Звягинцев Леонид Геннадиевич Вице-президент по финансам Транспортная группа FESCO Печерская Юлианна Валерьевна Финансовый директор «ЛогЛаб» Свирина Елена Александровна Заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию Группа компаний «Дело» Фармацевтика 1 Гафуров Хафиз Магомедзапирович Финансовый директор «Биннофарм Групп» Финансовый сектор 1 Бутыльков Михаил Львович Финансовый директор «СберФакторинг» 2 Списивый Александр Витальевич Финансовый директор «Альфа-Капитал» 3 Овсепян Давид Самвелович Финансовый директор ДОМ.РФ 4 Вицина Евгения Витальевна Финансовый директор НПФ «Будущее» 5 Колмыков Александр Анатольевич Заместитель председателя правления Единый ЦУПИС Никифорова Яна Александровна Финансовый директор «Газпромбанк Лизинг» Химическая промышленность 1 Гринько Сергей Викторович Управляющий директор, экономика, отчетность и бизнес-планирование СИБУР 2 Нестеренко Екатерина Сергеевна Финансовый директор «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Теребулин Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «РусГидро» 2 Малевинская Анна Александровна Финансовый директор Эн+ 3 Урусов Алексей Александрович Руководитель департамента по экономике и корпоративному планированию «Газпром нефть» 4 Михайлов Артем Юрьевич Первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инвестициям, экономике и финансам «Росатом энергосбыт» Открыть в новом окне

Топ-100 коммерческих директоров Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Ефремов Андрей Анатольевич Директор по развитию бизнеса «Лаборатория Касперского» 2 Алексеева Ирина Георгиевна Коммерческий директор VK 3 Головин Дмитрий Сергеевич Коммерческий директор «МТС Линк» 4 Джабиев Георгий Сергеевич Директор по развитию бизнеса «Т1 Облако» 5 Бухар Виктория Леонидовна Коммерческий директор «Ланит-Интеграция» Зотов Андрей Владимирович Коммерческий директор Cloud.ru Игнатова Людмила Викторовна Коммерческий директор «Т1 Интеграция» Михайличенко Татьяна Геннадьевна Коммерческий директор Cesca Прянишников Николай Николаевич Главный коммерческий директор Группа «Астра» Сивак Николай Николаевич Коммерческий директор ГК «Солар» Чеснавский Александр Александрович Коммерческий директор МТС Web Services Коммерческие банки 1 Пятков Иван Витальевич Директор розничного бизнеса Альфа-банк 2 Анищенко Антон Юрьевич Директор розничной дистрибуции Почта-банк 3 Медведев Антон Сергеевич Заместитель председателя правления Банк ДОМ.РФ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Пуликов Артем Викторович Заместитель генерального директора МТС AdTech 2 Плющева Анастасия Павловна Коммерческий директор «Сидорин Лаб» 3 Данилова Светлана Александровна Заместитель генерального директора по коммерческому блоку Demis Group 4 Высоцкая Мария Владимировна Коммерческий директор Red Digital 5 Лубнин Кирилл Михайлович Вице-президент КРОС Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Черняев Алексей Валерьевич Старший вице-президент по продажам Группа «Илим» Машиностроение 1 Пинчурова Анастасия Вадимовна Директор департамента развития продуктов «Электрорешения» 2 Кузнецова Мария Викторовна Вице-президент по организации внешнеэкономической деятельности «Автотор» 3 Садонов Вячеслав Владимирович Заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию «Авторитэйл» 4 Бриц Александр Владимирович Коммерческий директор MGC Group Медиабизнес 1 Гурей Людмила Анатольевна Коммерческий директор РБК 2 Макарова Людмила Владимировна Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Ведомости» 3 Чибисов Владимир Геннадьевич Коммерческий директор «Союзмультфильм» 4 Лебедева Нина Михайловна Коммерческий директор «Русская Медиагруппа» 5 Антонова Ланна Геннадьевна Коммерческий директор Телекомпания НТВ Жевлакова Дарья Игоревна Коммерческий директор Информационное агентство «Интерфакс» Кустиков Дмитрий Владимирович Коммерческий директор «Инсайт Люди» Кучеренков Михаил Николаевич Директор по продукту «МТС Лейбл» Михайлова Мария Александровна Коммерческий директор «Москва Медиа» Москвичева Майя Вадимовна Генеральный директор Группа компаний «Рики» Турова Марина Владимировна Директор департамента продаж и коммуникации с телеканалами «ГПМ Реклама» Шашлова Анна Александровна Первый заместитель генерального директора Медиагруппа «Комсомольская правда» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Черняков Евгений Анатольевич Заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь» Онлайн-платформы 1 Князева Арина Сергеевна Директор по коммерции и развитию бизнеса Ozon fresh 2 Мандрик Татьяна Петровна Коммерческий директор «Банки.ру» 3 Посредников Михаил Игоревич Коммерческий директор «Циан» 4 Вайнштейн Денис Олегович Директор по транзакционному бизнесу МТС Live 5 Суховаров Павел Сергеевич Коммерческий директор Kion Производство потребительских товаров 1 Образцова Светлана Александровна Исполнительный директор Askona 2 Королев Николай Александрович Коммерческий директор ГК «Абрау-Дюрсо» 3 Толмачева Татьяна Александровна Коммерческий директор ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Долженко Юрий Александрович Коммерческий директор «СберСеллер» 2 Крейндлин Илона Михайловна Директор по развитию и продажам Московская школа управления Сколково 3 Карпов Сергей Дмитриевич Коммерческий директор Nexign 4 Логачёв Денис Дмитриевич Директор по развитию и продажам Vizant Group 5 Лядова Дарья Андреевна Коммерческий директор HR-холдинг Ventra Связь и телекоммуникации 1 Рудских Дмитрий Игоревич Коммерческий директор «МегаФон» 2 Алдошин Олег Александрович Вице-президент по корпоративному бизнесу МТС 3 Болтрукевич Константин Дмитриевич Заместитель генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Заков Олег Леонидович Директор по продажам и маркетингу Группа «Черкизово» Сервис 1 Махрова Елена Ивановна Вице-президент по коммерческой деятельности Cosmos Hotel Group 2 Канунникова Алла Владимировна Вице-президент ГК «Медси» 3 Григорян Норик Сергеевич Коммерческий директор «СберЗдоровье» 4 Рубцов Владимир Игоревич Генеральный директор Fun&Sun 5 Подойникова Галина Дмитриевна Директор по продажам сети DDX Fitness Страхование 1 Белова Наталья Николаевна Заместитель генерального директора, директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Кривошеев Виктор Алексеевич Первый заместитель генерального директора «Абсолют Страхование» 3 Валиуллина Алия Ильдусовна Вице-президент бизнес-юнита по розничному страхованию Группа «Ренессанс страхование» 4 Якимишен Кирилл Григорьевич Директор по продажам «Зетта Страхование» Строительство 1 Тумайкина Ольга Витальевна Коммерческий директор ГК ФСК 2 Коробкова Анна Витальевна Руководитель бизнес направления «Продажи» «Донстрой» 3 Храпов Кирилл Михайлович Коммерческий директор ГК «Самолет» 4 Болотский Дмитрий Николаевич Директор по коммерции ГК «Нацпроектстрой» 5 Недря Кристина Вячеславовна Директор коммерческого управления Stone Агафонова Юлия Михайловна Заместитель генерального директора по продажам и клиентскому сервису Level Group Железнов Дмитрий Вячеславович Главный коммерческий директор ГК «Кортрос» Приймак Вячеслав Владимирович Вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Эталон» Федоров Егор Валерьевич Вице-президент коммерческого блока GloraX Шишнина Алиса Нодариевна Коммерческий директор Pioneer Торговля 1 Медведев Дмитрий Владимирович Коммерческий директор Торговый дом «Перекресток» 2 Кириллин Олег Витальевич Коммерческий директор Simple Group 3 Фытова Марина Аркадьевна Коммерческий директор «Лемана ПРО» 4 Ломакова Екатерина Владимировна Вице-президент по коммерческой деятельности «Азбука вкуса» 5 Дёмин Сергей Александрович Коммерческий директор Аптечная сеть 36,6 Абдрашитова Виктория Мирасовна Управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda Какуркина Эльвира Курбановна Коммерческий директор по направлению «Товары народного потребления» ГК «Детский мир» Паршина Ольга Николаевна Операционный директор Metro Пачин Дмитрий Сергеевич Коммерческий директор Сеть гипермаркетов «О'Кей» Уваров Сергей Евгеньевич Коммерческий директор Группа «М.Видео-Эльдорадо» Шиманчук Елена Андреевна Коммерческий директор Sokolov Транспорт 1 Мурев Дмитрий Иовчович* Заместитель генерального директора, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД 2 Ефремов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора Федеральная грузовая компания 3 Чернышев Александр Дмитриевич* Коммерческий директор Pony Express 4 Тесло-Данилов Алексей Олегович Директор по неавиационной коммерции «Воздушные ворота Северной столицы» Фармацевтика 1 Славгородская Екатерина Владимировна Директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» 2 Ларина Ольга Алексеевна Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» 3 Королева Елена Юрьевна Коммерческий директор Фармфирма «Сотекс» 4 Скорняков Владимир Валерьевич Директор департамента продаж «Герофарм» Финансовый сектор 1 Обухов Алексей Алексеевич Руководитель блока «Розничный бизнес» «Альфа-Капитал» 2 Алутин Игорь Семенович Управляющий директор проекта «Финуслуги» Московская биржа 3 Шкерин Егор Андреевич Коммерческий директор—директор департамента корпоративных продаж НПФ ВТБ 4 Мошляк Олег Валентинович Коммерческий директор НПФ «Эволюция» 5 Костин Андрей Геннадьевич Заместитель генерального директора «Балтийский лизинг» Сычев Артем Александрович Коммерческий директор Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Аулова Мария Станиславовна Директор по продажам «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Кадагидзе Леван Давидович Начальник департамента «Газпром нефть» Открыть в новом окне

Топ-100 директоров по маркетингу Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Григорьева Евгения Сергеевна Директор по маркетингу hh.ru 2 Кожин Вадим Валериевич Директор по маркетингу VK Tech 3 Михайлов Сергей Георгиевич Директор по маркетингу SberDevices 4 Овсянникова Марина Александровна Директор по маркетингу и PR ГК «Солар» 5 Камаева Юлия Владимировна Директор по маркетингу «Базис» Волковская Елена Викторовна Директор по маркетингу КРОК Герасимова Гита Николаевна Исполнительный директор по маркетингу блока «Технологическое развитие» Giga B2B Гутин Александр Леонидович Директор по маркетингу Группа «Астра» Мео Евгений Юрьевич Директор по маркетингу «Астрал-Софт» Никитин Алексей Тимурович Директор по маркетингу «Гринатом Простые решения» Одинцова Виктория Николаевна* Директор по маркетингу Calltouch Симаков Леонид Георгиевич Директор по маркетингу и коммуникациям Платформа ОФД Шумилина Наталья Сергеевна Директор по маркетингу «Ланит» Коммерческие банки 1 Гиязов Алексей Валерьевич Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банк 2 Охримович Денис Вадимович Старший управляющий директор—начальник управления маркетинга экосистемы B2C «Сбер» 3 Чурбанова Евгения Юрьевна Директор дирекции маркетинга и связей с общественностью ОТП-банк 4 Зиборова Ольга Николаевна Вице-президент по маркетингу МТС-банк 5 Королева Анастасия Игоревна Руководитель управления маркетинга Почта-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Тупикина Анна Николаевна Директор по маркетингу «СберМаркетинг» 2 Оганджанян Карина Сергеевна Вице-президент по маркетингу Twiga Communication Group Машиностроение 1 Рябов Андрей Сергеевич Директор по маркетингу «Электрорешения» Медиабизнес 1 Сикорский Андрей Анатольевич Директор по маркетингу РБК 2 Бельчиков Антон Александрович Директор по маркетингу «Афиша» 3 Герасимова Анна Давидовна Директор по продажам и лицензионному маркетингу «Союзмультфильм» 4 Самукова Екатерина Владимировна Директор по маркетингу ГПМ «Радио» 5 Шкулёва Елена Викторовна Корпоративный директор по маркетингу и развитию брендов, digital-директор «Шкулёв Холдинг» Боброва Ольга Вячеславовна Корпоративный директор по маркетингу Медиахолдинг Independent Media Калиновская Юлия Сергеевна Директор департамента маркетинга и связей с общественностью «Централ Партнершип Сейлз Хаус» Конторова Дарья Дмитриевна Директор по маркетингу Телекомпания «Суббота» Начкебия Елена Роиновна Директор по маркетингу «ТПО Ред Медиа» Рыбкина Елена Александровна Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе Редакция газеты «Вечерняя Москва» Сивкаева Кристина Робертовна Директор по маркетингу Группа компаний «Рики» Тимофеева Ольга Алексеевна Директор по маркетингу и PR ГПМ «Реклама» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Берлин Антон Витальевич Вице-президент—руководитель сбытового дивизиона «Норникель» 2 Максимов Дмитрий Михайлович Директор по маркетингу «Северсталь» 3 Черненко Денис Викторович Начальник управления маркетинга и технической поддержки Магнитогорский металлургический комбинат Онлайн-платформы 1 Дорожок Олег Евгеньевич Директор по маркетингу и монетизации Ozon 2 Одинцова Евгения Сергеевна Старший директор по центральному маркетингу «Авито» 3 Полякова Анастасия Николаевна Директор по маркетингу Kion 4 Майорова Юлия Сергеевна Директор по маркетингу «Банки.ру» 5 Чумаков Кирилл Сергеевич Директор по маркетингу Образовательный холдинг Skillbox Алексеев Андрей Андреевич Директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Live Барсуков Александр Владимирович Директор по маркетингу Kassir.ru Левинский Алексей Сергеевич Директор по маркетингу Pari Производство потребительских товаров 1 Дмитриев Василий Игоревич Директор по маркетингу ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Пушко Наталия Александровна Директор по маркетингу Askona 3 Галивонджян Татьяна Валерьевна Вице-президент по маркетингу Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России 4 Еромчик Наталья Сергеевна Глобальный директор по маркетингу Siberian Wellness 5 Савицкая Наталья Брониславовна Директор по маркетингу и стратегическому развитию «Мултон Партнерс» Ахметшин Алексей Маратович Директор по маркетингу «Моторика» Исаков Дмитрий Александрович Директор по маркетингу «JTI Россия» Профессиональные услуги 1 Лысенко Евгения Николаевна Директор по стратегии «СберСеллер» 2 Ларионова Анна Александровна Директор по маркетингу HR-холдинг Ventra 3 Исхакова Диана Мясумовна Руководитель департамента маркетинга «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 4 Зорьева Алина Кирилловна Директор по маркетингу BGP Litigation 5 Жданович Оксана Директор по маркетингу «Инвитро» Бакулина Ольга Андреевна Руководитель блока поддержки бизнеса, региональный директор по маркетингу и PR Nikoliers Связь и телекоммуникации 1 Яковлева Мария Константиновна Директор по маркетинговым коммуникациям МТС 2 Гура Татьяна Владимировна Директор дирекции по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФон» 3 Шлычков Александр Иванович Директор департамента маркетинга Mango Office Сельское хозяйство 1 Ким Ирина Борисовна Директор по маркетингу, департамент «Готовые блюда» Группа «Черкизово» 2 Романовская Анастасия Геннадьевна Руководитель отдела маркетинга и экспорта «Листерра» Сервис 1 Наумова Анна Олеговна Директор департамента маркетинга Cosmos Hotel Group 2 Басанович Варвара Андреевна Директор по маркетингу «Столото» 3 Огородов Максим Геннадиевич Директор департамента маркетинга ГК «Медси» 4 Рыжов Максим Дмитриевич Директор по маркетингу «СберЗдоровье» 5 Воронина Екатерина Михайловна Директор по маркетингу Fun&Sun Гайдай Никита Антонович Директор по маркетингу DDX Fitness Сабиров Рушан Сафович Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам, туризм «Роза Хутор» Страхование 1 Косивцев Антон Михайлович Директор по маркетингу «СберСтрахование» 2 Пучкова Татьяна Анатольевна Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию «АльфаСтрахование» 3 Озеров Павел Вадимович Совладелец Mainsgroup 4 Барбасова Надежда Вячеславовна Руководитель управления маркетинга СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство 1 Шелухина Юлия Юрьевна Директор по маркетингу и рекламе Level Group 2 Веселов Александр Владимирович Директор по маркетингу ГК «Кортрос» 3 Лобанова Вера Юрьевна Руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций «Донстрой» 4 Лебедев Александр Владимирович Директор департамента маркетинга и рекламы ГК ФСК 5 Ульянова Екатерина Владимировна Директор департамента по маркетингу и продукту GloraX Капелюш Евгений Владимирович Директор по продажам и маркетингу «Цемрос» Торговля 1 Кулаков Алексей Александрович Управляющий директор по маркетингу Lamoda 2 Афанасьев Антон Павлович Директор по маркетингу интегрированной лояльности Х5 Group 3 Осокин Андрей Анатольевич Директор по маркетингу ГК «Детский мир» 4 Черногорцева Снежана Юрьевна Директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту Торговый дом «Перекресток» 5 Булгакова Юлия Борисовна Директор по маркетинговым коммуникациям Ekonika Калюкина Александра Евгеньевна Директор по маркетингу «Чижик» Колосков Станислав Павлович Директор по маркетингу «585*Золотой» Лисицына Дарья Александровна Директор по маркетингу и клиентскому сервису Розничная сеть МТС Мещерякова Юлия Игоревна Директор по маркетингу Hoff Рамазанова Ирина Енчева Директор по маркетингу Familia Федосов Александр Геннадьевич Директор по маркетингу и электронной коммерции Metro Шемагонова Елена Владимировна Директор по маркетингу Сеть гипермаркетов «О'Кей Транспорт 1 Марков Леонид Геннадьевич Директор по маркетингу и работе с клиентами Авиакомпания «Победа» 2 Литвинова Мария Витальевна Начальник департамента стратегического развития и проектной деятельности Московского представительства Федеральная грузовая компания Фармацевтика 1 Федосюк Антон Владимирович Директор по маркетингу «Биннофарм Групп» 2 Рыкова Марина Сергеевна Директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» Финансовый сектор 1 Иванова Ольга Игоревна Директор по маркетингу «СберСпасибо» 2 Золотова Ирина Сергеевна Директор продуктового маркетинга «БКС Мир инвестиций» 3 Крохина Ксения Сергеевна Директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса «Альфа-Капитал» 4 Федянин Николай Владимирович Директор по маркетингу Единый ЦУПИС Энергетика и топливный комплекс 1 Белякова Яна Сергеевна Заместитель начальника департамента по маркетингу «Газпром нефть» Открыть в новом окне

Топ-80 директоров по персоналу Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Алексеева Марина Михайловна Директор по работе с персоналом «Лаборатория Касперского» 2 Петрова Елена Владимировна Директор по организационному развитию hh.ru 3 Кучай Анастасия Анатольевна Вице-президент по персоналу и образовательным проектам VK 4 Пичугина Наталья Юрьевна* Директор по персоналу «Гринатом» 5 Бармина Ирина Владимировна Директор по персоналу «Ланит» Дзагоева Елена Александровна Директор по управлению персоналом ГК «Солар» Колесникова Екатерина Владимировна Заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинг Т1 Олейникова Татьяна Геннадьевна Директор по персоналу МТС Exolve Ярошевская Анастасия Владимировна Директор по персоналу и организационному развитию «ИТ ИКС 5 Технологии» Коммерческие банки 1 Ермаков Глеб Валентинович Руководитель департамента по работе с персоналом—старший вице-президент Группа ВТБ 2 Исмагулов Марат Равильевич Директор по управлению человеческим капиталом Альфа-банк 3 Капранова Дарья Николаевна Вице-президент по управлению опытом сотрудника и организационному развитию МТС-банк 4 Литвинова Елена Михайловна Директор департамента персонала Банк ПСБ 5 Рощина Наталья Евгеньевна Директор по персоналу и организационному развитию ОТП-банк Логинова Елена Владимировна Старший вице-президент—директор по персоналу Почта-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Клефос Анна Андреевна Директор по персоналу МТС AdTech 2 Тимохина Светлана Геннадиевна Директор по персоналу AMDG x RQ 3 Бахтина Ольга Юрьевна Директор по управлению персоналом RTA 4 Александрова Анна Сергеевна Административный директор Digital-агентство «Интериум» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Казанцева Ирина Николаевна Директор по организационному развитию и персоналу «Свеза-Лес» Машиностроение 1 Николаева Юлия Михайловна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Росатом Машиностроение» 2 Ширкин Олег Игоревич Директор по персоналу «Автотор» 3 Бельская Наталия Владимировна Директор по персоналу IEK Group Медиабизнес 1 Приезжева Антонина Аркадьевна Директор по персоналу Газпром-Медиа Холдинг 2 Волхонская Светлана Вячеславовна Заместитель генерального директора по персоналу Национальная Медиа Группа 3 Чиликина Лариса Зорабовна Директор по персоналу и организационному развитию «Союзмультфильм» 4 Егорова Наталия Александровна Директор по персоналу РБК 5 Фриде Анна Николаевна Директор по персоналу «СТС Медиа» Агафонова Мария Олеговна Директор по персоналу «МТС Медиа» Балашова Ольга Александровна Директор по персоналу Группа компаний «Рики» Попова Татьяна Владимировна Руководитель управления по работе с персоналом ГК «Румедиа (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Сухарева Юлия Сергеевна Директор по персоналу и организационному развитию Медиахолдинг Independent Media Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Крячкова Дарья Алексеевна Вице-президент по кадровой политике «Норникель» 2 Альбрехт Наталья Александровна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Русал» Многопрофильные холдинги 1 Львова Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по работе с персоналом «Севергрупп» 2 Сыс Наталия Александровна Директор по персоналу и организационному развитию ГК «Новард» Онлайн-платформы 1 Кабурова Ирина Михайловна Директор по персоналу и организационному развитию Ozon 2 Байдина Юлия Викторовна HR-директор «Циан» 3 Брук Юлия Валерьевна HR-директор «ВКонтакте» 4 Халилов Джамалэддин Руфетович Главный специалист по кадрам Образовательный холдинг Skillbox 5 Белых Кира Владимировна Директор по персоналу «Магнит OMNI» Производство потребительских товаров 1 Цветкова Мария Александровна Директор по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Абрау-Дюрсо» Профессиональные услуги 1 Абгарян Лусине Рубиковна HR-директор HR-холдинг Ventra 2 Шилова Татьяна Анатольевна Директор по персоналу «Яков и партнеры» 3 Теняева Валерия Евгеньевна Директор по управлению персоналом Nexign Связь и телекоммуникации 1 Ермоленко Роман Александрович Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФон» 2 Бодягина Лариса Владимировна Вице-президент по управлению персоналом МТС 3 Кленкина Татьяна Михайловна Заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам «Почта России» Сельское хозяйство 1 Хайруллина Ольга Сергеевна Директор по персоналу и организационному развитию Группа «Черкизово» 2 Мишечко Оксана Викторовна Директор по управлению персоналом Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Калинина Ксения Игоревна Директор по работе с персоналом и организационному развитию Fun&Sun Страхование 1 Ефремова Анна Мансуровна Директор по работе с персоналом «АльфаСтрахование» 2 Тарасова Анна Вячеславовна Заместитель генерального директора по персоналу и корпоративным сервисам «Зетта Страхование» 3 Елина Ирина Сергеевна Директор по персоналу «Росгосстрах» 4 Невская Виктория Николаевна Директор по персоналу «Ингосстрах» 5 Леонгардт Кристина Александровна Директор по персоналу «Абсолют Страхование» Строительство 1 Чернуха Андрей Викторович Заместитель генерального директора, руководитель направления «Персонал и организационное развитие» «Галс-Девелопмент» 2 Романова Валентина Дмитриевна Директор по персоналу Level Group 3 Горчакова Александра Юрьевна Директор по персоналу ГК «Самолет» 4 Чаттерджи Наталья Станиславовна Заместитель генерального директора—директор по персоналу и организационному развитию «Сити21» 5 Лёшина Наталья Сергеевна Директор департамента HR GloraX Торговля 1 Конева Татьяна Юрьевна Директор по персоналу Hoff 2 Дерябина Лилия Васильевна Директор по трансформации и работе с персоналом Х5 Group 3 Бардина Татьяна Викторовна Директор по персоналу розничной сети Sokolov 4 Бедненко Алла Викторовна Директор по персоналу и организационному развитию Ekonika 5 Васильева Ксения Валерьевна Вице-президент по персоналу Inventive Retail Group Зафранский Илья Геннадьевич Вице-президент по персоналу «Азбука вкуса» Полозова Елена Владимировна Директор по персоналу Сеть гипермаркетов «О'Кей» Северюхина Елена Сергеевна Директор по персоналу «Комус» Транспорт 1 Перфильев Илья Владимирович Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «Аэрофлот» 2 Саратов Сергей Юрьевич Заместитель генерального директора, начальник департамента управления персоналом РЖД 3 Ермак Мария Александровна Директор по персоналу «Воздушные ворота Северной столицы» 4 Сманцер Анастасия Директор по персоналу «МТС Юрент» Фармацевтика 1 Федченко Татьяна Анатольевна Директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» 2 Гребенникова Екатерина Дмитриевна Директор по организационному развитию и персоналу «Герофарм» Финансовый сектор 1 Григорьян Юрий Сергеевич Управляющий директор, первый заместитель генерального директора «Альфа-Капитал» 2 Новожилова Дарья Васильевна Директор по персоналу Единый ЦУПИС 3 Комиссарова Елена Николаевна Директор по персоналу «СберФакторинг» 4 Грипась Екатерина Александровна Руководитель управления по работе с персоналом Инвестиционный холдинг «Финам» Химическая промышленность 1 Рассказов Данил Владимирович Директор по управлению персоналом СИБУР Открыть в новом окне

Топ-80 директоров по связям с общественностью Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций «Лаборатория Касперского» 2 Ганина Юлия Александровна PR-директор ГК «Солар» 3 Фомичева Татьяна Львовна Руководитель внешних и маркетинговых коммуникаций «МТС Линк» 4 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы «Ланит» 5 Попов Александр Викторович PR-директор «Базис» Несмелова Анна Владимировна Директор по связям с общественностью ГК InfoWatch Коммерческие банки 1 Очеретина Ольга Викторовна Начальник управления по связям с общественностью ОТП-банк 2 Согрин Андрей Владимирович Директор по информационной политике Альфа-банк 3 Гасанова Кизилгюль Расимовна Директор по коммуникациям Почта-банк 4 Фатхуллин Артем Рустемович Управляющий директор—начальник управления внешних коммуникаций и репутации департамента маркетинга и коммуникаций «Сбер» 5 Ярочевская Луиза Александровна Руководитель пресс-центра МТС-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Становкин Сергей Сергеевич Директор по связям с общественностью МТС AdTech 2 Шляхова Ольга Николаевна Директор по связям с общественностью «Сидорин Лаб» 3 Картина Ирина Борисовна Директор по связям с общественностью «СберМаркетинг» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Лихачёва Валентина Викторовна Директор по коммуникациям и устойчивому развитию ГК «Свеза» Машиностроение 1 Годлевская Екатерина Геннадиевна Начальник управления по связям с общественностью «Синара — Транспортные машины» 2 Федотовских Анна Игоревна Руководитель направления PR и продвижения «Электрорешения» 3 Пак Евгения Андреевна Начальник управления корпоративных коммуникаций «Росатом Машиностроение» 4 Казарина Олеся Олеговна PR-директор «Автотор» Медиабизнес 1 Айбашева Анна Борисовна Директор по коммуникациям Национальная Медиа Группа 2 Коренфельд Алла Вадимовна Директор по рекламе, продвижению и PR «Союзмультфильм» 3 Джигкаева Виктория Валерьевна PR-директор Rambler & Co 4 Смоловик Евгения Александровна PR-директор «Шкулёв Холдинг» 5 Крылова Екатерина Вячеславовна Директор по коммуникациям Газпром-Медиа Холдинг Андрюшова Юлия Викторовна Директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ «Радио» Афанасьева Анна Владимировна Директор по связям с общественностью «МТС Медиа» Кириллов Евгений Александрович PR-директор «Матч ТВ» Медведева Ольга Николаевна PR-директор Телеканал ТВ-3 Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент—руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникель» 2 Мишанина Анастасия Юрьевна Директор по коммуникациям и работе с инвесторами «Северсталь» 3 Житомирский Илья Михайлович Директор по коммуникациям и связям с общественностью Группа ЧЭМК Многопрофильные холдинги 1 Тутон Екатерина Вячеславовна Директор по связям с общественностью S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Миронов Дмитрий Игоревич Руководитель по внешним коммуникациям Ozon 2 Лушников Дмитрий Александрович PR-директор «ВКонтакте» 3 Арутюнян Мариам Андраниковна PR-директор Образовательный холдинг Skillbox Производство потребительских товаров 1 Фирстова Ольга Сергеевна Директор по коммуникациям и связям с общественностью ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Лурье Наталья Леонидовна Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Мултон Партнерс» 3 Плетюхин Владимир Васильевич Директор по коммуникациям и связям с общественностью Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Профессиональные услуги 1 Тимофеев Егор Тимофеевич PR-директор HR-холдинг Ventra 2 Албаут Татьяна Викторовна Директор по внешним коммуникациям Медтехкомпания «Доктор рядом» Связь и телекоммуникации 1 Мартынова Елена Андреевна Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФон» 2 Дерюгина Ирина Владимировна Руководитель пресс-службы, пресс-секретарь МТС 3 Иванова Софья Александровна Вице-президент, блок по коммуникациям и устойчивому развитию «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 4 Куманина Екатерина Олеговна Директор по внешним коммуникациям «Почта России» 5 Ким Иван Валерьевич Директор по внешним коммуникациям «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Грузинова Ирина Александровна PR-директор Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Рудакова Дарина Аркадьевна PR-директор ГК «Медси» 2 Ланская Ольга Николаевна PR-директор Fun&Sun Страхование 1 Карцева Мария Сергеевна Руководитель направления по связям с общественностью «АльфаСтрахование» 2 Ларин Павел Валерьевич Директор по стратегическим коммуникациям Mainsgroup Строительство 1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР 2 Самородова Екатерина Юрьевна Директор департамента по корпоративным коммуникациям ГК ФСК 3 Желанова Татьяна Сергеевна Директор по коммуникациям и устойчивому развитию Stone 4 Гельтищев Петр Дмитриевич Директор по связям с общественностью ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Ерунова Мария Харисовна Директор по связям с общественностью Simple Group 2 Семушина Людмила Владимировна PR-директор Inventive Retail Group 3 Михайлов Дмитрий Александрович Директор по PR Розничная сеть МТС 4 Коляда Сергей Михайлович Руководитель департамента по связям с общественностью Группа «М.Видео-Эльдорадо» 5 Хватова Екатерина Викторовна Директор по связям с общественностью «Лемана ПРО» Исаева Светлана Евгеньевна* Директор департамента внешних коммуникаций, связей с инвесторами и корпоративной социальной ответственности Sokolov Малкова Лидия Анатольевна Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами Аптечная сеть 36,6 Рычкова Наталья Сергеевна PR-директор ГК «Детский мир» Щепилова Анна Юрьевна Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций Metro Транспорт 1 Лунев Максим Михайлович Начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД 2 Владимирова Олеся Владимировна Директор департамента общественных связей «Аэрофлот» 3 Берггрен Михаил Борисович Директор по связям с общественностью СДЭК 4 Темникова Юлия Юрьевна Заместитель начальника «Московский метрополитен» 5 Сухаревская Алёна Олеговна Директор по коммуникациям «МТС Юрент» Фармацевтика 1 Громова Алла Юрьевна Директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп» 2 Весенёва Юлия Андреевна Директор по внешним связям Johnson & Johnson Innovative Medicine 3 Доморощенкова Евгения Дмитриевна Руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Финансовый сектор 1 Балалуева Ирина Александровна РR-директор «Альфа-Капитал» 2 Волкова Оксана Олеговна Директор ДОМ.РФ 3 Бочарова Елена Петровна Пресс-секретарь НСПК 4 Докучаева Наталья Юрьевна Директор по связям с общественностью Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Черников Дмитрий Юрьевич Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг СИБУР 2 Байбарович Ирина Васильевна Советник по стратегическим коммуникациям «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Нагога Маргарита Георгиевна Директор департамента корпоративных коммуникаций «РусГидро» 2 Санарова Ольга Викторовна Директор департамента внешних коммуникаций Эн+ 3 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям «Россети» Открыть в новом окне

Топ-60 директоров по развитию Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Самсонова Полина Андреевна Директор по развитию «СберТех» 2 Кулашова Анна Владимировна Вице-президент по развитию бизнеса в России и странах СНГ «Лаборатория Касперского» 3 Изместьев Дмитрий Владимирович Вице-президент по инновационным проектам «Ланит» 4 Обаляева Юлия Игоревна Заместитель генерального директора «Сбер А» 5 Толокнов Андрей Александрович Коммерческий директор «Базис» Синьков Кирилл Вячеславович Директор департамента по работе с технологическими партнерами Группа «Астра» Коммерческие банки 1 Тымбай Александра Игоревна Директор по стратегическому развитию Альфа-банк 2 Ушков Александр Анатольевич Первый вице-президент Банк ГПБ 3 Охорзин Алексей Андреевич* Заместитель президента—председателя правления Почта-банк 4 Никулин Иван Михайлович Операционный директор Банк ПСБ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Фоминов Никита Анатольевич Заместитель генерального директора МТС AdTech 2 Митрошкин Михаил Васильевич Директор по развитию нового бизнеса Beetl 3 Смирнова Анна Олеговна Директор по стратегическому развитию Коммуникационная группа «МедиаЛайн» 4 Бутенко Юлия Григорьевна Директор по общественным и корпоративным связям Коммуникационная группа «Орта» Машиностроение 1 Лянгасов Сергей Леонидович Первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию «ЛокоТех» 2 Ган Роман Станиславович Операционный директор MGC Group Медиабизнес 1 Осетинская Юлия Анатольевна Генеральный продюсер «Союзмультфильм» 2 Тодоров Владимир Леонидович* Директор по развитию медиа, главный редактор «Лента.ру» Rambler & Co 3 Верещагин Павел Леонидович Директор департамента кинопроката «Централ Партнершип Сейлз Хаус» 4 Ханчалян Борис Овсепович Заместитель генерального директора ГПМ РТВ 5 Шимарская Юлия Сергеевна Директор по развитию РГ «Медиа» Касперович Екатерина Вячеславовна Директор по развитию Русская Медиагруппа Куликова Анна Сергеевна Директор по региональному развитию Инсайт Люди Михайлов Григорий Сергеевич Заместитель генерального директора по дистрибуции и технологиям ГПМ «Радио» Пашутин Дмитрий Юрьевич Директор департамента по стратегии Национальная Медиа Группа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Ненашев Сергей Александрович Директор по стратегии и развитию Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Акопов Вадим Борисович Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию «Севергрупп» 2 Гуров Павел Юрьевич Директор по проектной деятельности и бизнес-процессам «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Ершова Илоанга Александровна Директор бизнес-направления Ozon Fashion 2 Диков Алексей Евгеньевич Директор департамента управления доходами Pari 3 Халанский Роман Владиславович Директор по развитию «Банки.ру» 4 Ахметов Амир Директор по стратегии «Туту» Производство потребительских товаров 1 Алексеев Василий Витальевич Управляющий директор по странам Центральной Азии Siberian Wellness 2 Пономарева Ольга Сергеевна Заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Сухова Ирина Алексеевна Старший партнер «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 2 Лайус Кристина Андреевна Директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами «СберСеллер» 3 Берлизов Даниил Владимирович Старший партнер Группа компаний «Мариллион» Связь и телекоммуникации 1 Насретдинов Ренат Шамилевич Вице-президент, Блок по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Талдыкина Наталья Викторовна Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон» 3 Горбунов Александр Евгеньевич Вице-президент по стратегии и развитию МТС 4 Громыко Роман Владимирович Заместитель генерального директора по стратегии и координации развития «ТрансТелеКом» 5 Чудесников Дмитрий Андреевич Управляющий директор Yota Сервис 1 Черепанов Андрей Евгеньевич Вице-президент ГК «Медси» 2 Малинина Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Fun&Sun 3 Денисов Денис Дмитриевич Директор департамента развития Cosmos Hotel Group 4 Виноградов Иван Иванович Директор бизнес-вертикали «СберЗдоровье» Строительство 1 Пригожина Татьяна Сергеевна Директор по стратегическому развитию «Цемрос» 2 Архипов Станислав Станиславович Заместитель генерального директора, руководитель бизнес направления «Девелопмент» «Донстрой» Торговля 1 Чижов Максим Андреевич Директор по развитию Sokolov 2 Шибанов Кирилл Олегович Операционный директор Revo Charge Транспорт 1 Кобзев Сергей Алексеевич Первый заместитель генерального директора РЖД 2 Кузьмин Виктор Алексеевич Директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития «Аэрофлот» 3 Мальцев Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по техническому развитию—главный инженер Федеральная грузовая компания Финансовый сектор 1 Ярцев Дмитрий Владимирович Управляющий директор «КСП Капитал УА» 2 Чикулаева Елена Сергеевна Директор по стратегии «Альфа-Капитал» 3 Железнов Артем Сергеевич Старший управляющий директор по стратегическому развитию Московская биржа 4 Аксаков Александр Анатольевич Управляющий директор ДОМ.РФ 5 Ключник Дмитрий Михайлович Управляющий директор НПФ «Будущее» Энергетика и топливный комплекс 1 Цветков Денис Сергеевич Заместитель генерального директора по техническому развитию «Росатом Энергосбыт» 2 Измайлов Юрий Александрович Заместитель директора по работе на ОРЭМ «Инженерные изыскания» Открыть в новом окне

Топ-50 директоров по информационным технологиям Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Фомина Татьяна Алексеевна Директор по информационным технологиям hh.ru 2 Гафиулин Арвидас Маратович Директор по информационным технологиям «Яндекс» 3 Фролов Антон Викторович Директор по технологиям VK 4 Атоян Антон Андреевич Заместитель генерального директора, директор производства продуктов Platform V «СберТех» 5 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского» Бирюков Андрей Сергеевич Вице-президент по исследованиям, разработке и сервисам InfoWatch Крюков Андрей Павлович Директор дирекции по информационным технологиям—исполнительный директор «Сбер А» Нефедьев Евгений Анатольевич Директор IT-департамента «МегаТех» Шуваев Яков Владимирович Директор по ИТ «Ланит» Коммерческие банки 1 Меньшов Кирилл Алексеевич Старший вице-президент—руководитель блока «Технологии» «Сбер» 2 Безбогов Сергей Александрович Заместитель руководителя технологического блока—старший вице-президент Группа ВТБ 3 Шамрай Никита Валерьевич Старший вице-президент—руководитель блока информационных технологий Банк ПСБ 4 Задорожный Виталий Валерьевич Директор по информационным технологиям, старший вице-президент Альфа-банк 5 Симоненко Сергей Николаевич Директор дивизиона информационных технологий ОТП-банк Клепиков Алексей Сергеевич Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера МТС-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Фомин Андрей Валерьевич Директор по информационным технологиям МТС AdTech Машиностроение 1 Строков Олег Валерьевич IT-директор «Автотор» Медиабизнес 1 Лукьяненко Роман Валерьевич Заместитель генерального директора, директор технического департамента Русская Медиагруппа 2 Макаров Сергей Геннадиевич Директор дирекции информационных технологий Медиагруппа «Россия сегодня» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Ермишина Лиана Рагиновна Вице-президент по информационным технологиям «Норникель» 2 Феоктистов Вадим Николаевич Директор, главный специалист по информационным технологиям Магнитогорский металлургический комбинат 3 Дунаев Сергей Вадимович Директор по информационным технологиям «Северсталь» Онлайн-платформы 1 Новоселов Кирилл Владимирович Технический директор «Банки.ру» Производство потребительских товаров 1 Орлов Андрей Владимирович Директор по информационным технологиям Askona 2 Усик Сергей Вячеславович IT-директор ГК «Абрау-Дюрсо» Профессиональные услуги 1 Князев Андрей Сергеевич Директор по бизнес-системам Nexign 2 Фетисов Дмитрий Сергеевич Директор по техническому развитию «СберСеллер» Связь и телекоммуникации 1 Воронин Павел Алексеевич Генеральный директор, первый вице-президент по технологиям МТС 2 Табашников Павел Александрович Директор дирекции ИТ-инфраструктуры «МегаФон» 3 Рубенчик Антон Владимирович Заместитель генерального директора, блок по информационным технологиям «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Карповец Татьяна Лукьяновна Директор по информационным технологиям Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Колбасов Сергей Вадимович IT-директор Fun&Sun 2 Руднев Андрей Сергеевич Директор по информационным технологиям «СберЗдоровье» Страхование 1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор по информационным технологиям «АльфаСтрахование» 2 Максименко Вячеслав Витальевич Директор по информационным технологиям СК «Росгосстрах Жизнь» 3 Аверин Максим Олегович Директор по информационным технологиям «СберСтрахование» Строительство 1 Лака Алексей Александрович Руководитель департамента информационных технологий «Донстрой» 2 Сысуев Андрей Олегович Заместитель генерального директора по информационным технологиям ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Елизаров Артем Николаевич Директор по информационным технологиям Розничная сеть МТС 2 Ефёров Алексей Юрьевич Директор по информационным технологиям Аптечная сеть 36,6 3 Кудашев Михаил Владимирович Директор по информационным технологиям Sokolov 4 Матусовский Юрий Семенович Директор по ИТ и цифровым технологиям «585*Золотой» Транспорт 1 Мацкевич Антон Сергеевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности «Аэрофлот» 2 Зайцев Сергей Владимирович Начальник департамента информационных технологий московского представительства Федеральная грузовая компания 3 Воложчик Джонатан Директор по информационным технологиям, процессам и инновациям FM Logistic Финансовый сектор 1 Лежнев Федор Юрьевич Директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» 2 Морозов Дмитрий Юрьевич Директор по информационным технологиям Управляющая компания «Первая» 3 Фон Розен Александр Игоревич Технический директор Единый ЦУПИС 4 Козлов Андрей Владимирович Управляющий директор НПФ «Эволюция» Энергетика и топливный комплекс 1 Думин Антон Сергеевич Начальник департамента «Газпром нефть» Открыть в новом окне

Топ-50 директоров по отношениям с органами власти Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Шлычкова Юлия Викторовна Вице-президент по связям с государственными органами «Лаборатория Касперского» 2 Абдулина Рената Юрьевна Директор проектов по направлениям цифровизации «Гринатом» 3 Адоньев Михаил Александрович GR-директор ГК «Солар» Коммерческие банки 1 Высоцкий Павел Андреевич Заместитель председателя правления Альфа-банк 2 Панарин Олег Станиславович Заместитель председателя правления Ингосстрах-банк 3 Исаева Екатерина Юрьевна* Руководитель аппарата президента—председателя правления Почта-банк Машиностроение 1 Гаранина Юлия Владимировна GR-директор «Автотор» Медиабизнес 1 Гришин Антон Геннадиевич Директор по связям с государственными структурами Группа компаний «Рики» 2 Мастусова Ирина Геннадьевна Директор по отношениям с органами власти «Союзмультфильм» 3 Попова Анна Александровна Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам Газпром-Медиа Холдинг 4 Рыжков Дмитрий Юрьевич Первый заместитель генерального продюсера по отношениям с органами власти «Матч ТВ» 5 Трубецкой Михаил Андреевич Руководитель направления внешних коммуникаций Русская Медиагруппа Кирьян Анжелика Арифовна Заместитель генерального директора Медиагруппа «Комсомольская правда» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Уткин Николай Николаевич Первый вице-президент—руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникель» 2 Юрчук Михаил Александрович Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти УГМК Многопрофильные холдинги 1 Яньков Никита Федорович Директор по отношениям с органами власти S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Куренкова Валентина Александровна GR-директор «Нетология» 2 Плетнева Юлия Сергеевна Директор по GR-вопросам Группа «Плюс» 3 Гавриленко Дмитрий Александрович Директор по связям с государственными органами «Авито» 4 Келембет Мария Юрьевна Исполнительный директор по корпоративным отношениям «Циан» Связь и телекоммуникации 1 Панков Александр Александрович Президент «ВымпелКом« (бренд «Билайн») 2 Рего Андрей Викторович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС 3 Месропян Владимир Рудольфович Директор по связям с государственными органами «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Клепикова Наталья Александровна Руководитель управления по работе с государственными органами Группа «Черкизово» 2 Григорьев Виктор Викторович Директор по взаимодействию с органами государственной власти AVGUST crop protection Сервис 1 Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Вкусно — и точка» 2 Андреев Александр Николаевич Директор направления дистанционного мониторинга и умных устройств «СберЗдоровье» 3 Сирченко Александр Александрович Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям Fun & Sun Страхование 1 Артамонов Алексей Игоревич Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» 2 Чуб Алексей Васильевич Старший вице-президент—руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Страховой дом ВСК Строительство 1 Маргелов Михаил Витальевич Вице-президент по GR и внешним связям ГК «Эталон» 2 Шумилов Родион Александрович Заместитель генерального директора «Галс-Девелопмент» 3 Лебедев Денис Юрьевич Вице-президент блока развития и GR GloraX 4 Островая Валентина Васильевна Директор по градостроительной политике и внешним связям Pioneer Торговля 1 Иванов Алексей Вадимович Директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Детский мир» 2 Пушкин Василий Михайлович Директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group 3 Неверская Наталия Александровна Директор по работе с органами власти «Лемана ПРО» 4 Чурсин Андрей Николаевич Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Азбука вкуса» 5 Калимуллин Тагир Равилович Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами Группа «М.Видео-Эльдорадо» Транспорт 1 Нагорных Юрий Дмитриевич Директор по коммуникациям—начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти РЖД Фармацевтика 1 Нахамчен Дмитрий Леонидович Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок «Герофарм» 2 Смирнова Татьяна Николаевна Директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти «Мерк» Финансовый сектор 1 Погорелова Ирина Владимировна Директор по GR «СберЛизинг» 2 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитал» 3 Волошин Иван Александрович Управляющий директор ДОМ.РФ 4 Амелина Марина Вячеславовна Вице-президент Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» Химическая промышленность 1 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия СИБУР 2 Акимов Антон Викторович Взаимодействие с органами власти, руководитель функции Cordiant Энергетика и топливный комплекс 1 Конопацкий Виктор Викторович Директор по работе с федеральными и региональными органами государственной власти Эн+ 2 Галина Оксана Анатольевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям «Росатом Энергосбыт» Открыть в новом окне

Топ-50 директоров по правовым вопросам Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Донников Юрий Евгеньевич Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru 2 Бережной Дмитрий Анатольевич Директор департамента правовой поддержки MWS Cloud 3 Лисняк Андрей Николаевич Начальник правового управления «СберТех» 4 Глаголева Маргарита Эдуардовна Директор юридического департамента «Ланит» Коммерческие банки 1 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк 2 Синицин Сергей Васильевич Вице-президент по правовым вопросам, директор правового департамента МТС-банк 3 Клочкова Анна Борисовна Старший вице-президент—руководитель блока проблемных активов Банк ПСБ Медиабизнес 1 Чудаков Дмитрий Викторович Директор юридической дирекции Газпром-Медиа Холдинг 2 Шмигельская Мария Чеславовна Директор объединенной правовой дирекции Медиагруппа «Россия сегодня» 3 Сигачева Наталья Александровна Директор по юридическим вопросам «Союзмультфильм» 4 Ципилева Юлия Владимировна Корпоративный директор по правовым вопросам «Шкулёв Холдинг» 5 Титов Андрей Дмитриевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Русская Медиагруппа Иванова Марианна Викторовна Директор по правовым вопросам ГПМ «Радио» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель» 2 Мошнов Алексей Евгеньевич Директор по правовым вопросам АЛРОСА 3 Шепилов Сергей Викторович Главный юрист Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Кондрашов Валентин Михайлович Директор по правовым вопросам S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Смирнов Александр Ростиславович Управляющий директор по юридическим вопросам «Авито» 2 Хромова Александра Леонидовна Директор по правовым и корпоративным вопросам Kion 3 Князева Мария Дмитриевна Директор департамента правового сопровождения, комплаенс, финансового мониторинга и информационной безопасности «Банки.ру» Производство потребительских товаров 1 Богатенкова Яна Андреевна Директор по правовым вопросам ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Мэйсон Маргарита Вадимовна Директор по юридическим вопросам по стране «Мултон Партнерс» 3 Сулиманов Руслан Шамилевич Директор по правовому обеспечению ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Кулаков Александр Владимирович Руководитель департамента юридического сопровождения «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 2 Мясникова Юлия Николаевна Руководитель практики по структурированию бизнеса и личных (семейных) активов МКА «Николаев и партнеры» Связь и телекоммуникации 1 Нудьга Валентина Ильинична Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС 2 Иванцов Петр Петрович Директор, Блок по юридическим вопросам «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон» 4 Быков Антон Аркадьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам «ТрансТелеКом» Сервис 1 Балабанова Наталья Васильевна Директор юридического департамента Cosmos Hotel Group 2 Митрахова Екатерина Дмитриевна Директор по правовым вопросам «СберЗдоровье» 3 Конорев Дмитрий Васильевич Вице-президент ГК «Медси» 4 Левин Сергей Леонидович Директор юридического департамента Rostic's Страхование 1 Полина-Сташевская Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по юридическим вопросам «Ингосстрах» Строительство 1 Казакова Екатерина Сергеевна Директор по правовым вопросам ГК «Самолет» 2 Чирухин Михаил Николаевич Директор юридического департамента Dogma 3 Сергеев Александр Александрович Директор по правовым вопросам ГК «Кортрос» Торговля 1 Погорелов Андрей Викторович Директор по юридическим вопросам Аптечная сеть 36,6 2 Ващук Елена Юрьевна Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Simple Group Транспорт 1 Хомякова Анна Павловна Директор юридического департамента «Аэрофлот» 2 Жаббаров Ильдар Равильевич Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности и правовым вопросам Федеральная грузовая компания Фармацевтика 1 Шамардин Павел Сергеевич Директор юридического департамента «Герофарм» Финансовый сектор 1 Романюк Наталья Николаевна Управляющий директор ДОМ.РФ 2 Московкина Оксана Петровна Директор департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности «Альфа-Капитал» 3 Меркулова Юлия Валерьевна Директор юридического управления «СберЛизинг» 4 Цуканов Николай Николаевич Директор юридического департамента НПФ «Будущее» 5 Горанский Олег Борисович Директор по правовым вопросам, заместитель генерального директора Управляющая компания «Первая» Прокопчук Марина Николаевна Директор по правовым вопросам Единый ЦУПИС Энергетика и топливный комплекс 1 Данилов Александр Владимирович Главный юрист Эн+ 2 Котенева Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по правовому обеспечению энергосбытовой деятельности «Росатом Энергосбыт» Открыть в новом окне

Топ-40 директоров по цифровой трансформации Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Иванов Антон Михайлович Технический директор «Лаборатория Касперского» 2 Щербаков Виталий Андреевич Директор департамента по большим данным и развитию дата-продуктов «МегаТех» Коммерческие банки 1 Кулик Вадим Валерьевич Заместитель президента—председателя правления Группа ВТБ 2 Рябов Сергей Владимирович Старший управляющий директор, директор по AI трансформации «Сбер» 3 Баттулин Дамир Рашитович Директор по развитию цифровых каналов, старший вице-президент Альфа-банк 4 Лютцау Максим Александрович Вице-президент, руководитель кластера цифрового бизнеса МТС-банк 5 Муллагалиев Марат Рашидович Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанский банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Матвеева Татьяна Андреевна Исполнительный директор МТС AdTech Медиабизнес 1 Колодько Вероника Игоревна Управляющий директор портала Портал «Рамблер» 2 Морякова Анна Андреевна Директор производства «Союзмультфильм» 3 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня» 4 Косинский Сергей Сергеевич Заместитель гендиректора, глава цифрового блока Газпром-Медиа Холдинг Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Шуткина Юлия Яновна Директор по цифровой трансформации «Металлоинвест» 2 Бусько Виталий Геннадьевич Вице-президент по инновациям «Норникель» Онлайн платформы 1 Копылов Антон Сергеевич Операционный директор Образовательный холдинг Skillbox 2 Раева Алина Андреевна Операционный директор «Туту» 3 Корыстин Андрей Леонидович Директор департамента по развитию продуктов «Магнит OMNI» Профессиональные услуги 1 Стояновский Анатолий Александрович Директор по цифровой трансформации и технологическим инновациям Московская школа управления Сколково Связь и телекоммуникации 1 Антонян Эмин Андраникович Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФон» 2 Мудрецова Татьяна Петровна Вице-президент по клиентскому опыту и сервису МТС 3 Чудинов Дмитрий Геннадьевич Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почта России» Сельское хозяйство 1 Меркулов Сергей Сергеевич Директор по информационным технологиям и цифровой трансформации ГК «Агроэко» 2 Лукинова Вероника Владимировна Руководитель R&D-центра Агрохолдинг «Степь» 3 Лобанов Евгений Михайлович Директор департамента цифровой трансформации Группа «Черкизово» Сервис 1 Пилипчук Александр Александрович Вице-президент ГК «Медси» 2 Андраханов Александр Александрович Директор бизнес-вертикали «СберЗдоровье» Страхование 1 Тимченко Иван Александрович Директор по трансформации «СберСтрахование» 2 Сорокина Ольга Николаевна Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, председатель комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Страховой дом ВСК 3 Смирнов Георгий Алексеевич Операционный директор Mainsgroup Строительство 1 Варназов Лев Александрович Заместитель руководителя службы по информационной безопасности «Донстрой» 2 Хромушкин Константин Дмитриевич Директор по цифровой трансформации ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Романовская Лариса Владимировна Директор по омниканальным продажам Аптечная сеть 36,6 Транспорт 1 Чаркин Евгений Игоревич Заместитель генерального директора РЖД Финансовый сектор 1 Граборов Антон Сергеевич Руководитель блока «Цифровой бизнес» «Альфа-Капитал» 2 Кузьмина Дина Александровна Руководитель управления цифровых продаж Сервис «Газпромбанк Инвестиции» 3 Козак Николай Дмитриевич Управляющий директор ДОМ.РФ 4 Крукелис Максим Вячеславович Директор департамента НСПК 5 Кузнецов Борис Сергеевич Руководитель управление стратегических проектов Единый ЦУПИС Энергетика и топливный комплекс 1 Третьяк Олег Александрович Начальник департамента по цифровой трансформации Газпром нефть 2 Гаранин Евгений Сергеевич Вице-президент по цифровизации и информационным технологиям ТВЭЛ Открыть в новом окне

Топ-30 директоров по корпоративному управлению Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Маркелов Дмитрий Валентинович Директор по корпоративному управлению hh.ru 2 Красуцкая Алина Наильевна Корпоративный секретарь Группа «Астра» 3 Сенатская Ирина Игоревна Операционный директор «Базис» 4 Савенко Евгений Владимирович Заместитель генерального директора, директор операционного департамента «СберТех» Коммерческие банки 1 Игнатьев Евгений Геннадьевич Руководитель аппарата наблюдательного совета—корпоративный секретарь Группа ВТБ 2 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор—руководитель службы корпоративного секретаря «Сбер» 3 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, Корпоративный секретарь Гознак Машиностроение 1 Бреева Елена Леонидовна Директор по корпоративному управлению и комплаенс ГАЗ 2 Ворновский Андрей Николаевич Вице-президент по организационному развитию и координации проектов «Автотор» Медиабизнес 1 Леонтьева Ольга Геннадьевна Первый заместитель генерального директора «Союзмультфильм» 2 Англиченков Илья Георгиевич Директор департамента корпоративного развития Газпром-Медиа Холдинг Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Платов Павел Евгеньевич Корпоративный секретарь—директор департамента «Норникель» Многопрофильные холдинги 1 Щукина Ирина Александровна Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и развитию бизнеса «Техноимпульс» Связь и телекоммуникации 1 Лысенко Оксана Вадимовна Директор, корпоративный секретарь, дирекция по корпоративному управлению «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Сафронов Роман Михайлович Директор по корпоративному управлению МТС 3 Лизунова Дарья Александровна Корпоративный секретарь «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Карпинская Ирина Валерьевна Корпоративный секретарь «СберЗдоровье» Страхование 1 Тукбаев Артем Александрович Корпоративный секретарь Группа «Ренессанс страхование» Строительство 1 Маринин Сергей Александрович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам «Мосинжпроект» Торговля 1 Заячковская Татьяна Валерьевна Управляющий директор по корпоративному управлению Lamoda Транспорт 1 Евсегнеева Вера Александровна Начальник департамента корпоративного управления РЖД 2 Абдуллаева Раджана Григорьевна Корпоративный секретарь Федеральная грузовая компания 3 Федосов Михаил Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности «Аэрофлот» Фармацевтика 1 Петров Игорь Олегович Директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса «Биннофарм Групп» 2 Береснёв Олег Владимирович Первый заместитель генерального директора «Ригла» Финансовый сектор 1 Каменский Александр Михайлович Управляющий директор по корпоративному управлению Московская биржа Химическая промышленность 1 Медведева Марина Владимировна Член правления—управляющий директор, бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению «Россети» 2 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления «РусГидро» Открыть в новом окне

Топ-25 директоров по закупкам Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Масчан Ксения Владимировна Заместитель вице-президента по экономике и финансам, директор по закупкам и логистике VK 2 Аветисян Гагик Самвелович Начальник управления закупок ИТ-холдинг Т1 Коммерческие банки 1 Маринюк Игорь Александрович Начальник управления закупок Группа ВТБ Машиностроение 1 Синяков Андрей Евгеньевич Первый заместитель генерального директора по атомной энергетики и новым бизнесам «Росатом Машиностроение» Медиабизнес 1 Сафронова Ольга Валерьевна Директор объединенной дирекции конкурентных процедур Медиагруппа «Россия сегодня» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Кузьмин Алексей Юрьевич Коммерческий директор Магнитогорский металлургический комбинат Онлайн-платформы 1 Бетяева Наталья Александровна Директор департамента закупок «Авито» Производство потребительских товаров 1 Лаптев Александр Александрович Директор по закупкам ГК «Абрау-Дюрсо» Связь и телекоммуникации 1 Крутицкий Алексей Александрович Директор по закупкам и логистике «МегаФон» 2 Тер-Михайлова Нина Юрьевна Директор, дирекция по закупкам и логистике «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Трухчева Юлия Александровна Директор по закупкам и трансформации МТС Сельское хозяйство 1 Шумейко Сергей Владимирович Директор департамента закупок Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Игнатова Валерия Юрьевна Руководитель отдела закупок «СберЗдоровье» Строительство 1 Ткаченко Александр Александрович Вице-президент—директор департамента закупок ГК ФСК 2 Копин Александр Владиславович Операционный директор ГК «Кортрос» 3 Назаров Денис Юрьевич Директор по закупкам «Цемрос» 4 Сухарь Юрий Олегович Руководитель управления материально-технического снабжения «Донстрой» 5 Караянис Максим Юрьевич Директор по закупкам ГК «Нацпроектстрой» Торговля 1 Шаповалов Андрей Борисович Директор по закупкам Revo Charge 2 Шамов Алексей Евгеньевич Директор по закупкам «Лемана ПРО» Транспорт 1 Митичкина Ирина Марковна Начальник центральной дирекции закупок и снабжения РЖД 2 Лученков Станислав Леонидович Директор дирекции по снабжению «Воздушные Ворота Северной Столицы» Финансовый сектор 1 Ермакова Анна Валентиновна Директор по закупкам Московская биржа 2 Баширова Диляра Маратовна Директор по закупкам ДОМ.РФ Энергетика и топливный комплекс 1 Погосбеков Давид Дешенович Первый заместитель генерального директора по коммерции и капитальному строительству Эн+ Открыть в новом окне

Топ-25 директоров по кибербезопасности Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Соленик Всеслав Сергеевич Директор по кибербезопасности «СберТех» 2 Вовк Алексей Владимирович Директор по информационной безопасности «Лаборатория Касперского» 3 Бобыльков Виктор Михайлович Директор по кибербезопасности MWS Cloud 4 Дрюков Владимир Викторович Директор центра противодействия кибератакам ГК «Солар» 5 Беляев Дмитрий Александрович Директор по кибербезопасности VS Robotics Коммерческие банки 1 Зуев Илья Сергеевич Вице-президент по информационной безопасности МТС-банк 2 Миклухо Дмитрий Викторович Старший вице-президент—руководитель блока информационной безопасности Банк ПСБ 3 Замараев Антон Евгеньевич Начальник управления информационной безопасности ОТП-банк 4 Руденко Георгий Викторович Директор по информационной безопасности Райффайзен-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Голубев Игорь Александрович Директор по кибербезопасности «СберМаркетинг» Машиностроение 1 Злой Александр Анатольевич Руководитель службы информационной и коммерческой безопасности «Электрорешения» Медиабизнес 1 Руденко Евгений Валерьевич Директор по кибербезопасности Rambler&Co Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Мартынцев Алексей Сергеевич Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникель» Онлайн-платформы 1 Усенок Андрей Александрович Руководитель по информационной безопасности «Авито» 2 Гараев Тимур Русланович Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» 3 Остроухов Кирилл Игоревич Директор по комплексной безопасности Kion Связь и телекоммуникации 1 Бийчук Андрей Николаевич Директор сервиса «Защитник» МТС 2 Волков Алексей Николаевич Вице-президент по информационной безопасности «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Шапиро Роман Евгеньевич Руководитель дирекции информационной безопасности «Почта России» Сервис 1 Медведев Виталий Евгеньевич Директор по информационной безопасности ГК «Медси» Страхование 1 Валеев Альберт Маратович Начальник отдела кибербезопасности «СберСтрахование жизни» 2 Солянкин Евгений Сергеевич Руководитель управления информационной безопасности АльфаСтрахование Торговля 1 Орешков Александр Александрович Руководитель департамента информационной безопасности Группа «М.Видео-Эльдорадо» Финансовый сектор 1 Гутник Артем Андреевич Директор департамента НСПК 2 Борисов Тимофей Николаевич Заместитель генерального директора по информационной безопасности Управляющая компания «Первая» Открыть в новом окне

Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Коммерческие банки 1 Гудимович Екатерина Владимировна Вице-президент, руководитель операционного кластера МТС-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Леонтьев Дмитрий Сергеевич Директор по планированию и логистике ГК «Свеза» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Бердников Андрей Сергеевич Директор по логистике Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Бурмистров Вячеслав Николаевич Директор по логистике и управлению цепями поставок «Очаково» Онлайн-платформы 1 Шурпа Никита Дмитриевич Директор по развитию последней мили Ozon Производство потребительских товаров 1 Карицкий Николай Витальевич Директор по логистике Askona 2 Костыгова Ксения Борисовна Вице-президент по управлению цепочками поставок «Объединенные пивоварни» Связь и телекоммуникации 1 Калашников Алексей Валерьевич Директор, дирекция по управлению цепочками поставок «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Гусева Татьяна Васильевна Директор дирекции по складской и транспортной логистике «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Субботин Евгений Викторович Директор по закупкам, логистике и поставкам Группа «Черкизово» 2 Козельцев Вадим Владимирович Начальник отдела логистики Агрохолдинг «Степь» Торговля 1 Шацкий Игорь Викторович Директор по логистике и управлению цепями поставок Сеть гипермаркетов «О'Кей» 2 Ким Георгий Вадимович Директор по логистике «ВсеИнструменты.ру» 3 Удалов Сергей Владимирович Директор департамента логистики Sokolov 4 Гуров Денис Валерьевич Директор департамента логистики ГК «Детский мир» 5 Абатуров Станислав Юрьевич Директор по логистическим операциям «Лемана ПРО» Алешин Михаил Григорьевич Директор цепи поставок Торговый дом «Перекресток» Забаров Дмитрий Александрович Директор по управлению цепями поставок Simple Group Соколов Алексей Анатольевич Директор департамента логистики Розничная сеть МТС Транспорт 1 Маслов Герман Семёнович Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Транспортная группа FESCO 2 Дьяконов Александр Иванович Директор по транспортной логистике ПЭК 3 Ульянова Ирина Владимировна Директор по складской логистике «ЛогЛаб» 4 Табунова Маргарита Сергеевна Директор по локальному транспорту FM Logistic Фармацевтика 1 Оратовский Валерий Валерьевич Директор по обеспечению тендерной и закупочной деятельности «Биннофарм Групп» Химическая промышленность 1 Аветисов Марат Робертович Директор по логистике СИБУР Открыть в новом окне

Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Лосюкова Мария Александровна Руководитель проектов по устойчивому развитию «Лаборатория Касперского» Коммерческие банки 1 Салугина-Сороковая Екатерина Андреевна Первый вице-президент Банк ГПБ 2 Кочнева Наталья Михайловна Начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга—старший вице-президент Группа ВТБ Медиабизнес 1 Залунина Мария Владимировна Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа 2 Гафурова Альфия Хасибулловна Куратор направления КСО Газпром-Медиа Холдинг Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Селезнев Станислав Сергеевич Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникель» 2 Григорьева Дарья Константиновна Директор по устойчивому развитию «Полюс» 3 Азаров Захар Витальевич Советник генерального директора по устойчивому развитию «Северсталь Менеджмент» 4 Врубель Ярослава Сергеевна Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами Магнитогорский металлургический комбинат 5 Рожкова Татьяна Станиславна Директор по социальной политике НЛМК Поярков Дмитрий Юрьевич Начальник управления по КСО и бренду «Северсталь» Онлайн-платформы 1 Чернина Елена Викторовна Руководитель программы «Ozon Забота» Ozon 2 Бабкина Александра Юрьевна Директор по устойчивому развитию «Циан» Производство потребительских товаров 1 Жукова Ирина Семёновна Директор по устойчивому развитию Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Связь и телекоммуникации 1 Чистова Евгения Михайловна Руководитель направления, блок по коммуникациям и устойчивому развитию «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Савельев Юрий Витальевич Вице-президент по устойчивому развитию МТС 3 Туранцева Оксана Александровна Руководитель проектов по социальным программам «МегаФон» 4 Ирз Раиса Михайловна Руководитель департамента устойчивого развития и деловых мероприятий «Почта России» Страхование 1 Тарасова Наталья Николаевна Управляющий директор «СберСтрахование жизни» Торговля 1 Боброва Анна Евгеньевна Директор по устойчивому развитию «Лемана ПРО» 2 Подкопаева Мария Викторовна Директор по устойчивому развитию Х5 Group 3 Юхневич Алина Вагаршаковна Руководитель устойчивого развития Торговая сеть «Пятерочка» Транспорт 1 Смирнова Вера Алексеевна Директор по устойчивому развитию Группа компаний «Дело» Финансовый сектор 1 Слуцкая Марина Витальевна Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Химическая промышленность 1 Ремчуков Максим Константинович Директор, дивизион «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» СИБУР Открыть в новом окне

Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Фетисова Оксана Николаевна Директор по развитию персонала и внутренним коммуникациям VK 2 Шульц Александра Владимировна Директор по корпоративным коммуникациям «Ланит» Машиностроение 1 Наумова Александра Олеговна Руководитель центра развития персонала и корпоративной культуры «Электрорешения» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Мельник Ирина Петровна Начальник управления информации, общественных связей и рекламы Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Савенкова Светлана Валерьевна Руководитель направления внутренних коммуникаций Государственная корпорация «Ростех» Онлайн платформы 1 Жердева Евгения Олеговна Руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя «Циан» Связь и телекоммуникации 1 Илюкина Мария Анатольевна Директор дирекции по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Агеева Надежда Валерьевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций Группа «Черкизово» Сервис 1 Терентьева Таисия Николаевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций и бренда работодателя «СберЗдоровье» Страхование 1 Окунь Анна Евгеньевна Руководитель центра внутренних коммуникаций СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Ли Мария Олеговна Начальник управления развития HR-бренда «Росгосстрах» Торговля 1 Дмитриев Алексей Анатольевич Начальник отдела развития корпоративной культуры и внутрикорпоративных коммуникаций Sokolov 2 Верномудрова Мария Евгеньевна Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5 Group Химическая промышленность 1 Смыслова Мария Владимировна Руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Пааль Варвара Александровна Директор по связям с общественностью «НафтаГаз» Открыть в новом окне

Топ-10 директоров по связям с инвесторами Выйти из полноэкранного режима Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Аншаков Владислав Вячеславович Директор по связям с инвесторами Группа «Астра» 2 Арутюнян Арман Араикович Директор по корпоративному развитию и рынкам капитала hh.ru Коммерческие банки 1 Белянина Анастасия Эдуардовна Старший управляющий директор—руководитель дирекции инвестиционной экспертизы «Сбер» 2 Вакеев Леонид Борисович Начальник управления по работе с инвесторами—вице-президент Группа ВТБ Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Жуков Владимир Сергеевич Вице-президент по работе с инвесторами «Норникель» Онлайн-платформы 1 Максутова Дина Рашидовна Директор по взаимодействию с инвесторами Группа «Плюс» Связь и телекоммуникации 1 Воронова Анастасия Сергеевна Руководитель центра по связям с инвесторами и работе на рынках капитала МТС Строительство 1 Бевзюк Мария Александровна Директор службы взаимодействия с инвесторами и устойчивого развития ГК «Эталон» Торговля 1 Угрюмова Полина Вениаминовна Директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Х5 Group Транспорт 1 Напольнов Андрей Викторович Директор по связям с инвесторами «Аэрофлот» Открыть в новом окне

Петр Рушайло