Управленцы на распутье
Какие изменения произошли в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»
Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представляют 26-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Число новых имен в рейтинге устойчиво растет третий год подряд и уже приближается к рекордным уровням 2022 года, что свидетельствует о том, что бизнес чувствует рост напряженности в экономике и все активнее ищет новые пути развития.
При анализе результатов исследования Ассоциации менеджеров «Топ-1000 российских менеджеров» мы, как обычно, стремились определить основные тенденции как в отраслевом, так и профессиональном разрезе с точки зрения того, сколько новых имен появилось в каждом разделе общего рейтинга («коэффициент обновления»). Сравнение с результатами прошлого года, с нашей точки зрения, позволяет понять, в каких сферах идут наиболее значительные изменения и активно продвигаются новые руководящие кадры, а в каких можно рассчитывать на более спокойную и устойчивую карьеру. Также рассчитывались аналогичные коэффициенты обновления по каждой менеджерской позиции (усредненные по всем отраслям) и по каждой отрасли (усредненные по всем позициям).
Как проходит отбор в «Топ-1000 российских менеджеров»
Основной принцип формирования рейтинга — «Лучшие выбирают лучших»
Начальный пул кандидатов состоит из 1 тыс. лауреатов рейтинга прошлого года (в данном случае — 2024 года). Победителям прошлого года предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата рейтинга текущего года и выдвинуть членов своей управленческой команды, а также новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге.
Возможно выдвижение следующих руководителей функциональных направлений компании: высший руководитель, финансовый директор, коммерческий директор, директор по маркетингу, директор по персоналу, ИТ-директор, директор по связям с общественностью, директор по отношениям с органами власти, директор по корпоративному управлению, директор по логистике и цепям поставок, директор по правовым вопросам, директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности, директор по развитию. Кроме того, в 2025 году в специальном разделе рейтинга было предусмотрено пять дополнительных функциональных направления: директор по связям с инвесторами, директор по цифровой трансформации, директор по внутрикорпоративным коммуникациям, директор по закупкам и директор по кибербезопасности.
Каждому предложенному экспертами менеджеру направляется приглашение участвовать в рейтинге и предоставляется возможность выдвинуть свою управленческую команду и руководителей из других компаний. Обязательным условием включения в рейтинг является не менее чем полугодовой срок работы кандидата на данном месте.
Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет, которые на сайте проекта производят онлайн-оценку своих коллег в рамках функционального направления. Подобный принцип позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации коллег.
Окончательные итоги рейтинга верифицируются на заседаниях экспертных комиссий. К очным заседаниям экспертных комиссий приглашаются все желающие кандидаты рейтинга текущего года и многократные финалисты рейтингов прошлых лет. Комиссии организуются по функциональному признаку: комиссия по утверждению списка высших руководителей и комиссии по утверждению руководителей функциональных направлений.
С точки зрения специализации компаний отраслевой классификатор рейтинга относит их к одной из следующих сфер деятельности: информационные технологии, коммерческие банки, коммуникационные и рекламные агентства, лесная и лесоперерабатывающая промышленность, машиностроение, медиабизнес, металлургия и горнодобывающая промышленность, многопрофильные холдинги, онлайн-платформы, профессиональные услуги, связь и телекоммуникации, сельское хозяйство, сервис (потребительские услуги), производство потребительских товаров, страхование, строительство, торговля, фармацевтика, финансовый сектор, химическая промышленность, транспорт, энергетика и топливный комплекс.
Названия компаний в публикуемых таблицах рейтинга даны в соответствии с правилами русского языка и нормами “Ъ”. На момент публикации рейтинга возможны изменения в статусе менеджеров и компаний. Звездочкой (*) отмечены кандидаты, на момент публикации покинувшие компанию.
Изменения в субрейтинге высших руководителей при этом в общем анализе не учитывались, поскольку в России они часто являются владельцами или совладельцами бизнеса, а не наемными менеджерами и смена места работы «по специальности» для них весьма затруднена и в любом случае не может служить характеристикой «мобильности» ведущих управленческих кадров при принятии решений о развитии карьеры.
В этом году общее количество новых имен в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» (без учета высших руководителей) составило, по подсчетам Ассоциации менеджеров, 51,4%. Это выше, чем в кризисном 2022 году (49,7%), и сильно выше, чем в 2023–2024 годах (45,3% и 53,8% соответственно). И это может косвенно свидетельствовать о том, что напряжение в экономике сохраняется и бизнес постепенно активизирует поиски новых путей развития.
На первом месте по проценту новых имен в этом году оказалась позиция «директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности» — там процент «новичков» составил 68%. На втором месте — «директор по внутрикорпоративным коммуникациям» с 66,7%, на третьем — «директор по логистике и цепям поставок» (64%).
Меньше всего перемен по сравнению с прошлым годом в списках менеджеров «Топ-1000» было зафиксировано на позициях «директор по корпоративному управлению» (30%) — в прошлом году данная специализация заняла второе место с конца с результатом 30,6%. Далее следует «директор по отношениям с органами власти» (38%), «директор по закупкам» (44%), коммерческий и финансовый директора (46%).
С точки зрения отраслевой принадлежности наиболее устойчивыми оказались категории «металлургия и горнодобывающая промышленность» (26,7% новых имен), «энергетика и топливный комплекс» (36,1%) и «сельское хозяйство» (37,9% новых имен). Чаще всего новые звезды менеджмента, по подсчетам Ассоциации менеджеров, появлялись в коммуникационных и рекламных агентствах (73,9% новых имен в рейтинге «Топ-1000»), торговле (65,4%) и строительстве (62,2%).
В субрейтинге «Топ-250 высших руководителей компаний» коэффициент обновления составил 43,6%, в прошлом году его значение было 42,8%, в 2023-м — 52%.
Среди высших руководителей наибольший процент новых имен — в лесной и лесоперерабатывающей промышленности (100%) — правда, в данном случае речь об одном человеке. Далее идут связь и телекоммуникации (60%) и транспорт (58,3%). Наиболее «устойчивы» в данном плане металлургия и горнодобыча (0%), страхование (22,2%) и финансовый сектор (25%).
Если говорить о структуре субрейтинга «Топ-250 высших руководителей», то в этом году наибольшее представительство в нем досталось индустрии медиабизнеса (35 топ-менеджеров), далее идут коммуникационные и рекламные агентства (27 человек), информационные технологии (25), онлайн-платформы (20) и профессиональные услуги (20). Из 17 представленных в рейтинге отраслей на эти 5 приходится более половины менеджеров, вошедших в «Топ-250 высших руководителей».
Роль мужчин и женщин в российском топ-менеджменте
В 2025 году в составе «Топ-1000 российских менеджеров», по данным Ассоциации менеджеров, 43,6% женщин и 56,4% мужчин, это соотношение практически не меняется в течение последних трех лет.
Если не брать высших руководителей, наиболее распространенное функциональное направление среди женщин—участниц рейтинга — директор по персоналу (6,2% общего числа участников рейтинга), на втором месте идут директора по связям с общественностью (5,5%), на третьем месте — директора по маркетингу (5,4%). У мужчин на первом месте финансовые директора (5,3%), за ними следуют коммерческие директора (4,8%) и ИТ-директора (3,9%). В «Топ-250 высших руководителей» мужчин в 2,7 раза больше, чем женщин (16,4% против 6%).
Без учета высших руководителей среди попавших в «Топ-1000» мужчин их наибольшее присутствие наблюдается в ИТ-отрасли (9,9%), торговле (9,4%) и коммерческих банках (8,3%). Ведущие менеджеры-женщины сконцентрированы в медиабизнесе (14,6%), ИТ (10%) и торговле (9,1%).
Из менеджеров-мужчин, вошедших в «Топ-250 высших руководителей», 13,1% заняты в ИТ, 10,9% — в медиабизнесе, 8,2% — в онлайн-торговле. У высших руководителей-женщин первое и второе места делят медиабизнес и коммуникационные и рекламные агентства (по 23,9%), далее с большим отрывом идут профессиональные услуги (9%).
Сколько новых имен появилось в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в 2025 году по сравнению с 2024 годом*
*Доля новых имен указана в процентах с округлением до первого знака после запятой.
Топ-250 высших руководителей
Топ-100 финансовых директоров
Топ-100 коммерческих директоров
Топ-100 директоров по маркетингу
Топ-80 директоров по персоналу
Топ-80 директоров по связям с общественностью
Топ-60 директоров по развитию
Топ-50 директоров по информационным технологиям
Топ-50 директоров по отношениям с органами власти
Топ-50 директоров по правовым вопросам
Топ-40 директоров по цифровой трансформации
Топ-30 директоров по корпоративному управлению
Топ-25 директоров по закупкам
Топ-25 директоров по кибербезопасности
Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок
Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности
Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям
Топ-10 директоров по связям с инвесторами
