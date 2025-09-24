Coca-Cola может лишиться права на товарный знак в России

Американская The Coca-Cola Company в конце октября может потерять право на товарный знак Coca-Cola в России. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатент.

По данным службы, заявка на товарный знак Coca-Cola поступила в декабре 1936 года. Ее срок истекает 31 октября этого года. Правообладатель несколько раз продлевал действие знака, последний раз — в 2015 году. Товарный знак зарегистрирован по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — питательные и тонические напитки.

The Coca-Cola Company приостановила работу в России весной 2022 года. Структуры подконтрольной ей Coca-Cola HBC сосредоточились на локальных брендах. В рознице оригинальная Coca-Cola представлена за счет поставок из других стран, в том числе Ирана и Азербайджана. В марте новосибирская компания ПКВ в партнерстве с ООО «Кока-Кола Компании» начала предлагать ритейлерам поставки напитков под брендом Coca-Cola.

Подробности — в материале «Ъ» «Непризнанная газировка».