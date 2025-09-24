Юрий Полонянкин и Константин Ушаков стали депутатами томской гордумы от СРЗП

Мандаты депутатов томской городской думы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) получат Юрий Полонянкин и Константин Ушаков. Соответствующее решение приняла территориальная избирательная комиссия Советского района Томска, проводившая выборы.

В ходе голосования по партийным спискам СРЗП заняла второе место с 14,67%, получив право на два места. Партсписок кандидатов возглавляла лидер регионального отделения справороссов Галина Немцева, которая отказалась от мандата.

Директор ООО «Геометрия» Константин Ушаков работал в предыдущем созыве гордумы. Юрий Полонянкин возглавляет фонд «Центр защиты прав граждан».

Как писал «Ъ-Сибирь», по партспискам были выбраны 10 из 37 депутатов гордумы.

Валерий Лавский