Китай в августе нарастил потребление электроэнергии на 5%

Ппотребление электроэнергии выросло в Китае в августе на 5% к августу прошлого года, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Государственное управление по делам энергетики (ГУЭ КНР). Общее потребление электроэнергии в стране составило почти 1,02 трлн кВт•ч.

Потребление устойчиво растет в различных секторах экономики. В сельском хозяйстве, леспроме, рыбхозкомплексе и агропроме (в т. н. первичном секторе) рост энергопотребления к августу 2024 года составил 9,7% (до 16,4 млрд кВт•ч). В промышленности, строительстве, транспорте и связи (вторичный сектор) — 5% (до 598,1 млрд кВт•ч), а в торговле, общепите, науке и образовании, культуре, здравоохранении (в третичном секторе) — на 7,2% (до 204,6 млрд кВт•ч). Население также увеличило потребление — на 2,4% (до 196,3 млрд кВт•ч).

В январе—августе общее потребление электроэнергии в КНР составило почти 6,88 трлн кВт•ч, — с ростом на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее российский экспорт электроэнергии в Китай сократился в первом полугодии на 60% (до 200 млн кВт•ч) в связи с дефицитом мощности в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока. Объем поставок электроэнергии в КНР за полугодие находится на историческом минимуме, недостаток мощности не позволяет восстановить экспорт в Китай до плановых значений.

