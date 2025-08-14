Киловатты в режиме сохранения

РФ сократила экспорт электроэнергии в Китай на 60% за первое полугодие, поскольку на Дальнем Востоке сохраняются ограничения из-за энергодефицита. Основной объем поставок за этот период пришелся на Казахстан и Монголию. По итогам всего года «Интер РАО» прогнозирует падение экспорта на 4%, но аналитики ожидают, что снижение может составить вплоть до 8%.

Экспорт электроэнергии в Китай в первом полугодии сократился на 60%, до 200 млн кВт•ч, следует из материалов «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) к отчетности компании от 14 августа. За июнь, по данным таможенной статистики КНР, из РФ импортировано всего 14,4 млн кВт•ч.

Объем поставок электроэнергии в КНР за полугодие находится на историческом минимуме. В 2010–2020 годах среднегодовой объем экспорта электроэнергии из РФ в Китай находился на уровне 3 млрд кВт•ч. Снижение поставок объясняется дефицитом мощности в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока: ограничения не позволяют восстановить экспорт в Китай до плановых значений.

Основной объем экспорта электроэнергии из РФ за первое полугодие — 1,4 млрд кВт•ч (45%) — пришелся на Казахстан, но год к году показатель снизился на 12,5%.

За январь—май республика импортировала 1,024 млрд кВт•ч общей стоимостью $78,95 млн, следует из информации Бюро национальной статистики Казахстана. Поставки из РФ обеспечили чуть больше 2,3% потребления электроэнергии Казахстана (60 млрд кВт•ч в первом полугодии), поясняет директор департамента энергетики «Рексофта» Сергей Черепов.

Второе место по объему поставок электроэнергии из РФ — 500 млн кВт•ч (16%) — заняла Монголия, 1 млрд кВт•ч (31%) пришлось на другие страны, говорится в отчетности. В «Интер РАО» пояснили, что речь идет о поставках в Киргизию, Белоруссию и иные приграничные страны.

Общий объем экспорта электроэнергии за первое полугодие сократился на 12,6% год к году — до 3,07 млрд кВт•ч, следует из отчетности компании. Импорт электроэнергии вырос на 14,8%, составив 1,27 млрд кВт•ч, в основном за счет перетоков из Казахстана.

В «Интер РАО» сообщили “Ъ”, что в апреле и июле 2025 года также были поставки в Турцию, дальнейший экспорт в страну зависит от экономической целесообразности, возможности транзита по Грузии и свободных мощностей в ОЭС Юга РФ.

После введения экспортной пошлины для электроэнергии (действовала с 1 октября 2023 до конца 2024 года) поставки в Турцию проводились выборочно в некоторые месяцы.

«Результаты 2025 года прогнозировать сложно, при этом мы ожидаем традиционно высоких объемов по направлениям Казахстан и Монголия»,— отмечают в «Интер РАО». Объемы экспорта в Киргизию, продолжают в компании, будут зависеть от пропускной способности электросетей Казахстана, сейчас компания идет на уровне, сопоставимом с аналогичным периодом предыдущего года.

По оценке Сергея Черепова из «Рексофта», общий показатель экспорта электроэнергии за 2025 год сократится примерно на 8%, что хуже прогноза «Интер РАО» в 4%, сделанного на ПМЭФ-2025. Оценка, уточняет аналитик, основана на информации о падении экспорта за первое полугодие на 12,6%, по данным «Интер РАО», а ограничение поставок в Китай из-за дефицита энергии на Дальнем Востоке и низкая пропускная способность ЛЭП в Казахстане не позволят значительно увеличить экспорт за оставшиеся месяцы.

По словам господина Черепова, экспорт в Китай сильно зависит от зимней погоды — количества снега и силы паводка на реках Сибири, где стоят ГЭС.

Если воды будет много, то вероятен рост экспорта в 2026 году, если мало, то показатели будут примерно равны этому году.

Кроме того, напоминает эксперт, стоит учитывать замедление экономики в РФ, которое отражается в том числе на падении внутреннего спроса на электроэнергию, что может позволить большие объемы направить на экспорт.

Гендиректор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский отмечает, что за первое полугодие средняя цена поставки электроэнергии из РФ в Казахстан, по данным из открытых источников, составила около 4,3 руб. за 1 кВт•ч против около 4 руб. за 1 кВт•ч в первой половине 2024 года и рост средней цены позволил увеличить выручку, несмотря на сокращение поставок. По прогнозам эксперта, общий объем экспорта электроэнергии из РФ по итогам 2025 года может снизиться примерно на 4% относительно прошлого года. «Основная причина — сокращение поставок в Китай из-за снижения спроса, роста собственной генерации в КНР и сезонных ограничений на перетоки»,— указывает господин Бельский.

Анна Тыбинь