Два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Белгородской области

Боец подразделения «Орлан» и мирный житель пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область. Повреждены семь частных домов, три коммерческих объекта и четыре транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Стрелецкое Белгородского района ВСУ с помощью беспилотника нанесли три удара по коммерческому объекту. В результате проезжавший мимо мирный житель получил баротравму и минно-взрывную травму. Он обратился в Белгородскую ЦРБ — медики оказали ему необходимую помощь. Для дальнейшего обследования бригада скорой доставляет пациента в городскую больницу №2 облцентра.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа получил ранения боец «Орлана». В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение шеи и касательное ранение ноги. Он продолжит лечение дома.

Атаки беспилотников на село Стрелецкое привели к повреждениям забора и стены в одном частном доме и остекления — во втором. В третьем загорелась крыша — пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади 200 кв. м. Также осколками посечено транспортное средство. В поселке Политотдельский поврежден легковой автомобиль, в селе Никольское — частный дом, в селе Бессоновка — КамАЗ. В поселке Майский, селах Стрелецкое, Веселая Лопань и Головино в результате падения обломков сбитых БПЛА загорелась трава — ее быстро потушили.

Из-за атак дронов в Шебекинском округе в городе Шебекино на территории коммерческого предприятия повреждено одно из помещений. Кроме того, огнем уничтожен КамАЗ, в селе Муром сгорел один частный дом, пострадали еще два.

В поселке Красная Яруга Краснояружского района вследствие удара беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта.

За прошедшие сутки из-за атак ВСУ на регион пострадали 18 человек.

Кабира Гасанова