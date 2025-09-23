Трамп: хорошие отношения с Путиным ничего не значили в решении украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не повлияли на процесс решения конфликта на Украине. Господин Трамп рассказал об этом как о «самом большом разочаровании».

«Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили»,— сказал он на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп сообщил, что через месяц объявит свое решение о том, доверяет ли он Владимиру Путину.