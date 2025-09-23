Трамп пообещал через месяц решить, доверяет ли он Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение месяца сообщит о своем доверии к президенту России Владимиру Путину. Об этом американский лидер сказал во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп отметил, что решение о доверии к президенту России требует времени. Трансляция встречи велась на Youtube-канале Белого дома.

На следующей встрече, уже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Дональд Трамп сделал вывод, что «хорошие отношения» с Владимиром Путиным не сыграли никакой роли в украинском урегулировании. Владимир Зеленский, подводя итоги переговоров с президентом США, предположил, что теперь господин Трамп доверяет ему больше, чем российскому коллеге.