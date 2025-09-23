Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 14 июля

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) продемонстрировал резкое падение во время вечерних торгов 23 сентября. Индекс торговой площадки достиг отметки ниже 2700 пунктов впервые с 14 июля.

По состоянию на 22:48 мск индекс Мосбиржи падал на 1,51% — до 2 699,61 пункта. Не более получаса назад президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором предположил, что Украина сможет вернуть утраченные территории и, возможно, «пойдет дальше». В этом, по убеждению господина Трампа, ей помогут союзники из Евросоюза.