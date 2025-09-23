Медведев: США рискуют вступить с Россией в конфликт из-за попыток ее ослабить

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что продолжающиеся со стороны США попытки ослабить Россию повышают риск прямого конфликта между странами. Он упомянул Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и отметил, что для нормализации отношений с Москвой Вашингтону будет недостаточно просто «следовать букве» соглашения.

«Россия готова соблюдать Договор СНВ, который я подписал в 2010 году. Теперь решение должна принять администрация Трампа. Но просто следовать букве договора недостаточно. США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами. В противном случае риск прямого конфликта остается высоким»,— написал господин Медведев в соцсети Х.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить ДСНВ, если Вашингтон не предпримет шагов, «подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания». Срок действия этого договора истекает в феврале 2026 года.

Договор США и Россия заключили в 2010 году. В 2021-м страны продлили его еще на пять лет. Однако в феврале 2023 года Москва приостановила участие в соглашении.