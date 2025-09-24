Предложение апартаментов в Москве сократилось до минимума с 2021 года

Объем предложения апартаментов в новостройках Москвы в сентябре 2025 года снизился на 38% в годовом выражении, до 4,62 тыс. лотов. Это минимальный показатель с мая 2021 года, свидетельствуют данные bnMAP.pro., с которыми ознакомился «Ъ».

В «Метриуме» также отметили снижение объема экспозиции в сегменте на 30,8%, до 5,6 тыс. апартаментов в 69 проектах, в Dataflat.ru — на 33%, до почти 5 тыс., в группе «Самолет» — на 34%.

Основной причиной стало исчерпание предложения на фоне моратория на строительство новых апартаментов, пояснил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Запрет действует с октября 2024 года.

Как заявили «Ъ» в комплексе градполитики Москвы, решение связано с тем, что апартаменты не являются жильем и не дают права на прописку. Наблюдаемое сейчас сокращение предложения — это естественный процесс, добавили в комплексе.

При этом спрос на апартаменты остается стабильным, особенно в сегменте бизнес-класса, уточнил управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. По данным «Метриума», в январе–августе 2025 года было продано 3,4 тыс. лотов, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Всего девелоперы столицы реализовали около 152 тыс. кв. м такой недвижимости (+4%), добавили в «Самолете».

