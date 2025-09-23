Запрос на «сильную руку» сменился потребностью в традициях

Большинство опрошенных россиян не видят достойных образцов для подражания при проведении государственных реформ, а первостепенно важным делом считают «возрождение культуры и духовности», а также патриотизма. Соответствующие данные 23 сентября представил аналитический центр ВЦИОМ, сравнив нынешние цифры с ответами 25-летней давности.

Запросы на сильного лидера и сильное государство, ярко выраженные в начале нулевых (72% и 59% соответственно), сегодня не набирают и трети голосов (см. график). Зато прибавили в популярности надежды на «возрождение традиций» (22% против 14% в 2000-м) и «демократические институты власти» (17% против 14%). Запрос на сильное государство и сильного лидера «в значительной степени удовлетворен», а вот запрос на «демократические ценности» (как и на «национальную идею») остается нишевым, поясняет глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

В вопросе о том, на чей опыт следует ориентироваться при продолжении реформ, почти две трети (65%) респондентов предложили «не следовать чьим-то образцам, а глубже изучать исторический опыт России и следовать ее традициям и особенностям» (в 2000 году аналогичный ответ давали 72%). Взять пример с Китая предлагают 13%, а опыт США и Западной Европы кажется актуальным лишь 4% опрошенных (против 15% в 2000-м).

Григорий Лейба