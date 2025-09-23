В областном правительстве объяснили рост расходов бюджета

Расходы бюджета Ярославской области в 2025 году увеличиваются в соответствии с проектами и планами развития. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за роста расходов и снижения доходов в 2025 году правительство области планирует увеличить дефицит бюджета, а также прибегнуть к заимствованиям. Поправки к проекту бюджета рассмотрели 23 октября депутаты бюджетного комитета областной думы. Власти региона считают рост расходов оправданным.

«Правительство Ярославской области обеспечивает свои социальные обязательства, выделяя средства на поддержку различных категорий граждан, в том числе участников СВО и членов их семей», — прокомментировали в правительстве области.

Там добавили, что на обеспечение бесплатного питания в школах и колледжах выделено дополнительные 48,2 млн рублей. Финансирование для компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для льготных категорий граждан увеличено на 181 млн рублей. Это связано с повышением тарифов с 1 июля.

Значительные средства направлены на развитие дорожно-транспортной сети, обновление парка общественного транспорта и модернизацию социальных объектов.Привлечение кредитов власти считают вынужденной мерой.

«Коммерческие кредиты планируется привлекать в связи с увеличением дефицита областного бюджета. По мере роста доходов возможно снижение долговой нагрузки областного бюджета», — отметили в правительстве.

Антон Голицын