Российские силы ПВО за пять часов сбили 34 беспилотника

Российские средства ПВО в период с 14:00 до 19:00 мск перехватили и уничтожили 34 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Среди регионов, где были сбиты БПЛА, указаны Белгородская, Курская и Тульская области. При этом точное число дронов, сбитых в каждом из регионов, не приводится.

Ранее, с 8:00 до 14:00 мск, над территорией России были сбиты 58 беспилотников. В зону уничтожения БПЛА, в частности, попала Московская область. С полуночи 23 сентября до часа дня 24 сентября на подлете к столице силам ПВО удалось сбить 29 дронов.