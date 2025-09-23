Москва больше 15 часов отражает атаку беспилотников

За последний час силы ПВО сбили еще два беспилотника на пути к Москве, говорится в официальных каналах мэра Сергея Собянина в Max и Telegram. С полуночи 23 сентября уничтожено уже 29 беспилотников.

Столичные средства ПВО отражают атаку беспилотников уже более 15 часов, она началась накануне вечером. За это время в общей сложности средствами ПВО сбито 44 дрона.

Информации о пострадавших нет. В подмосковном Реутове были повреждены четыре машины. Взрывы также слышали жители Красногорска и столичных районов Внуково, Солнцево, Зюзино. На фоне атаки дронов приостанавливал работу аэропорт Шереметьево.

