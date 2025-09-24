Российская Федерация — щедрая душа

Владимирская область обратилась в правительство с инициативой о передаче в ее собственность почти 50% акций Гороховецкого судостроительного завода (ГСЗ). Военно-промышленный актив, после прекращения госфинансирования в начале 1990-х приватизированный и пытавшийся выйти на коммерческий рынок, пережил банкротство, распродал оборудование и почти полностью разрушен — сейчас он находится в федеральной собственности и не функционирует. Область рассчитывает после получения контроля превратить территорию ГСЗ в технопарк и повысить его привлекательность для новых инвесторов. Опыт может оказаться полезен и федеральному центру при решении судьбы других проблемных, а также переданных Росимуществу в результате конфискационной активности Генпрокуратуры активов.

С конца 90-х судостроение на Гороховецком заводе прекратилось, и теперь Владимирская область хочет создать там технопарк, чтобы вернуть активность на брошенную промплощадку

Минпромторг намерен поддержать предложение правительства Владимирской области о передаче в ее собственность 49% (16,7 тыс.) акций Гороховецкого судостроительного завода — проект постановления правительства, фиксирующий такую передачу, опубликован на regulation.gov.ru. Согласно пояснительной записке, он разработан в ответ на обращение владимирского губернатора Александра Авдеева и направлен «на оптимизацию и повышение эффективности управления активами судостроительной отрасли». Ранее предприятие было объявлено банкротом, в связи с чем в план приватизации федерального имущества на 2025–2027 годы не включалось.

В состоянии банкротства и финансового оздоровления предприятие находится с конца 1990-х годов. Советский завод оборонно-промышленного комплекса, строивший суда для ВМФ СССР, потерял военный госзаказ в 1994 году, был приватизирован, пытался выйти на коммерческий рынок, оказался в предбанкротном состоянии и к концу 1990-х распродавал оборудование и фактически прекратил работу. В отчете Счетной палаты 2004 года об анализе приватизации во Владимирской области в 1993–2003 годах ГСЗ упоминается в числе акционерных обществ, которые являются банкротами и практически прекратили свою деятельность. На тот момент в плане приватизации федеральной собственности в разделе ОПК также числились 49% его акций.

Как подтвердили “Ъ” в администрации губернатора Владимирской области, на текущий момент производственная деятельность на заводе не осуществляется, «большинство зданий и сооружений находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии». Обладминистрация планирует на месте завода реализовать инвестпроект по созданию многофункционального технопарка, включающего судостроительный и логистический кластеры. Инфраструктурную подготовку территории профинансируют за счет средств областного бюджета, а основную часть вложений в области ждут от частных инвесторов — резидентов будущего технопарка. «Ключевой задачей является создание именно современной инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность объекта для новых инвесторов»,— подчеркнули в областной администрации.

В Минпромторге рассказали “Ъ”, что в настоящее время «ведется поиск заинтересованных инвесторов, готовых решить задачи, связанные с развитием предприятия, актив рассматривался рядом инвесторов при участии региона». За время ведения переговоров у области «сложилась собственная эффективная концепция развития данной промышленной площадки», отмечают в ведомстве.

Запрос Владимирской области, отметим, укладывается и в общую логику управления госимуществом. Так, в 2024 году Минфин предлагал скорректировать концепцию управления госсобственностью ради повышения экономической активности (см. “Ъ” от 11 июля 2024 года). Тогда перед Росимуществом была поставлена задача оптимизировать порядок передачи активов регионам; впрочем, о конкретных результатах этой работы неизвестно — в ведомстве на запрос “Ъ” не ответили.

Опыт передачи ГСЗ может де-факто оказаться в этом смысле «пилотным» и открыть дорогу как к освоению подобных брошенных региональных промплощадок, не востребованных без вложений в инфраструктуру и создающих лишнюю нагрузку на Росимущество, так и к определению судьбы нового массива активов, изъятых в последние годы у собственников в рамках конфискационной активности Генпрокуратуры. Только этот пул оценивается в 4 трлн руб. и включает в себя значительно более жизнеспособные предприятия (см. “Ъ” от 9 июля).

Анна Королева, Олег Сапожков