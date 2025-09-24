Компания Черномырдина-младшего хочет купить российские активы Caterpillar

ООО «Соммарива» Андрея Черномырдина (сына экс-премьера России Виктора Черномырдина) подало иск в арбитражный суд Москвы к структурам американской Caterpillar, узнал «Ъ». Компания требует от иностранных юрлиц концерна дать согласие на продажу долей в четырех российских «дочках» и предоставить их учредительные документы.

При невыполнении вступившего в силу решения суда истец требует взыскивать с ответчиков по 5 млн руб. за каждый день просрочки. Предварительное заседание назначено на 13 октября.

Caterpillar — крупный производитель строительного и горнодобывающего оборудования, внедорожных дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. Штаб-квартира находится в Техасе (США). Выручка за 2024 год — $64,8 млрд. В РФ Caterpillar в том числе управлял заводом в Тосно, где выпускались карьерные самосвалы, экскаваторы, компоненты и генераторные установки. Весной 2022 года работа предприятия была приостановлена.

Как рассказал знакомый с ситуацией источник «Ъ», обращение «Соммаривы» в суд связано с опасениями, что у Caterpillar появился второй покупатель. Одним из претендентов на эти активы, выяснил «Ъ», может стать Balchug Capital.

Официальных комментариев сторон «Ъ» получить не удалось.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело техники».