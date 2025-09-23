Нарушения на ВПП «Бережки» в Ленобласти устранили после вмешательства прокуратуры

В Ленинградской области устранены нарушения на посадочной площадке «Бережки» в деревне Помялово Волховского района. Произошло это после личного приема Северо-Западного транспортного прокурора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взлетно-посадочная площадка «Бережки» в Волховском районе Ленинградской области

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Взлетно-посадочная площадка «Бережки» в Волховском районе Ленинградской области

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в ведомстве, ранее к его руководителю Владимиру Владимирову с жалобой обратилась местная жительница. По итогам проведенной проверки было установлено, что ООО «Аэроплан» не соблюдало требования по содержанию ВПП и воздушных судов, отметили в СЗТП.

Руководителю организации внесли представление. В результате нарушения были устранены: по длине взлетно-посадочной полосы установили пограничные знаки, зачистили следы коррозии на конструктивных элементах самолетов, а также восстановили лакокрасочное покрытие, уточнили в транспортной прокуратуре.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с легкомоторным самолетом, который приземлился на автомобильную трассу А-120 в районе деревни Таменгонт Ломоносовского района Ленобласти.

Андрей Цедрик