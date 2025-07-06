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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе А-120 в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с легкомоторным самолетом в Ленинградской области. Инцидент произошел накануне вечером, 5 июля, в районе деревни Таменгонт Ломоносовского района.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Фото: Прокуратура Ленинградской области

По предварительным данным, пилот воздушного судна совершил вынужденную посадку на трассу А-120. На борту также находился собственник самолета — предположительно, исполнительный директор компании-разработчика аэротакси.

В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются. Проверку проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет на транспорте заинтересовался аварийным приземлением легкомоторного самолета на пляже близ аэродрома Бычье поле в Кронштадте.

Андрей Цедрик

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