Драма для Ларионова: СКА уступил «Авангарду» на последних секундах

Петербургский СКА в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ уступил дома омскому «Авангарду» со счетом 2:4.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте игры, отличился Эндрю Потуральски. На 15-й минуте «ястребы» реализовали большинство усилями Василия Пономорева.

Игроки СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда»

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда»

Армейцы сумели отквитать одну шайбу в середине второго периода. Контратака два в одного завершилась передачей Марата Хайруллина на Брендана Менелла, который мощным броском распечатал ворота экс-голкипера петербуржцев Никиты Серебрякова.

На 8-й минуте третьего периода подопечные Игоря Ларионова и вовсе сравняли счет, Матвею Короткому удался точный бросок в дальний угол. Однако вся драма была впереди.

За минуту до финального свистка Семен Чистяков, который незадолго до этого получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, прошил Егора Заврагина, шайба предательски пересекла ленточку.

В оставшиеся секунды тренерский штаб армейцев решил снять вратаря, за что был наказан еще раз. Отличился Иван Игумнов. Таким образом гости прервали победную серию СКА, которая составляла четыре матча.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА в предыдущем туре обыграл на выезде тольяттинскую «Ладу» со счетом 0:3. Результативные броски на счету Рокко Гримальди, Матвея Короткого и Никиты Дишковского.

Андрей Маркелов