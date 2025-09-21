Петербургский СКА одержал уверенную победу над «Ладой» в Тольятти

Хоккейный клуб СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде тольяттинскую «Ладу» со счетом 0:3. Подопечные Игоря Ларионова повели уже на второй минуте встречи, с передачи Маркуса Филлипса отличился Рокко Гримальди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер СКА Егор Заврагин в игре против тольяттинской «Лады»

Фото: Пресс-служба ХК СКА Голкипер СКА Егор Заврагин в игре против тольяттинской «Лады»

Фото: Пресс-служба ХК СКА

В середине второго периода армейцы укрепили преимущество благодаря шайбе Матвея Короткого, которому ассистировал все тот же Филлипс. В концовке третьей 20-минутки тренерский штаб хозяев решил рискнуть и заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Этим воспользовался Никита Дишковский, который забросил в пустые ворота. Таким образом СКА одержал четвертую победу подряд и приблизился к лидеру Западной конференции — нижегородскому «Торпедо». Команды на текущий момент разделяет три очка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что хоккейный клуб «Адмирал» разгромил «Шанхай Дрэгонс» во Владивостоке со счетом 4:0.

Андрей Маркелов