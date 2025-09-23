Нина Останина заявила о возможном запрете входа с собаками в магазины и аптеки
Депутаты Госдумы предложили запретить посещение с собаками магазинов, ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, а также культурных объектов. Об этом сообщила председатель комитета по защите семьи Нина Останина.
Депутат от региональной группы Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей партсписка КПРФ отметила, что также предлагаются ограничения для владельцев собак. В частности, под запрет попадает загрязнение общедомовых территорий, включая подъезды, лифты, лестничные клетки, а также детские и спортивные площадки.
Документ также устанавливает предельное количество домашних животных в квартирах. Оно будет определяться с учетом возможностей владельца обеспечить условия, соответствующие ветеринарным нормам и санитарно-эпидемиологических правилам.
