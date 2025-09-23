Нина Останина заявила о возможном запрете входа с собаками в магазины и аптеки

Депутаты Госдумы предложили запретить посещение с собаками магазинов, ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, а также культурных объектов. Об этом сообщила председатель комитета по защите семьи Нина Останина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат от региональной группы Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей партсписка КПРФ отметила, что также предлагаются ограничения для владельцев собак. В частности, под запрет попадает загрязнение общедомовых территорий, включая подъезды, лифты, лестничные клетки, а также детские и спортивные площадки.

Документ также устанавливает предельное количество домашних животных в квартирах. Оно будет определяться с учетом возможностей владельца обеспечить условия, соответствующие ветеринарным нормам и санитарно-эпидемиологических правилам.

Ранее сообщалось, что Нина Останина заявляла о запрете группы «Сектор газа», однако депутат это опровергла.

Андрей Сазонов