Депутат Госдумы от Оренбуржья опровергла информацию о запрете группы «Сектор газа»

Запрещать группу «Сектор газа» и ее творчество не планируется. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ от Оренбургской области Нина Останина, которой ранее СМИ приписали слова о планах запретить музыкальный коллектив.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Мне искренне жаль, что из-за фривольной трактовки журналистов возникла эта путаница и возмущение. Я приношу свои извинения поклонникам группы, чьи чувства были затронуты этим недоразумением»,— сказала парламентарий.

Нина Останина назвала группу «Сектор газа» важной частью музыкальной культуры страны для миллионов людей и отметила, что сама слушает песни коллектива, например, «Твой звонок». Депутат заявила, что выступает «против мата на музыкальных площадках» и за то, чтобы некоторые песни из репертуара ансамбля получили маркировку 18+.

При этом речь идет «именно об отдельных композициях, а не о запрете музыки «Сектора Газа» целиком», резюмировала Нина Останина. Она добавила, что депутаты не направляли в Роскомнадзор обращение с требованием запретить группу.

Георгий Портнов