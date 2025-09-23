Посол России назвал грабежом попытку Канады конфисковать самолет Ан-124

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал грабежом попытку Оттавы конфисковать самолет Ан-124 российской компании «Волга-Днепр». По его словам, страна незаконно задержала воздушное судно, что будет иметь свои последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде

«Мы неоднократно предупреждали правительство Канады и повторим вновь: покушение на российскую собственность, будь то частный самолет или другие активы, будет иметь крайне негативные последствия»,— сказал господин Степанов ТАСС.

Дипломат добавил, что законный владелец оспаривает в суде конфискацию Ан-124. Разбирательство продолжается в канадской юрисдикции.

Как выяснил «Ъ», новый владелец «Волга-Днепр» Евгений Солодилин планирует вернуть арестованные за рубежом самолеты в Россию. На данный момент в Кельне у группы задержан Boeing 737–800, в Лейпциге — три собственных Ан-124 и склад запчастей. Остальные Boeing группы могут приобрести у иностранных собственников и вернуть к полетам.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Свой груз не тянет».