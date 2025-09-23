Глава Адыгеи поручил ускорить восстановление дома после августовского пожара

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил ускорить восстановление многоквартирного дома в Майкопе, пострадавшего от пожара в августе 2025 года. Об этом сообщил господин Кумпилов в своем Telegram-канале.

В наиболее пострадавших от огня квартирах дома специалисты планируют восстановить коммуникации и выполнить предчистовую отделку. По словам Мурата Кумпилова, вопрос с выплатами материальной помощи жителям, чье имущество пострадало от пожара и при ликвидации последствий, находится на особом контроле.

«Комиссия по оценке ущерба отработала, все акты собраны, условия получения выплат определены. Жильцы получают поддержку по мере предоставления документов. Ситуацию держу на контроле»,— сообщил глава в своем Telegram-канале.

Пожар произошел 12 августа 2025 года в многоквартирном доме по улице Депутатской, 25 в Майкопе. В 22:10 специалистам удалось локализовать возгорание на площади 900 кв. м. К 6:00 спасатели полностью ликвидировали огонь.

Мария Удовик