Офисы подготовят к продаже

К середине 2029 года в Санкт-Петербурге запланировано строительство 268 тыс. кв. м офисной недвижимости. В структуре нового предложения на площади для продажи придется 52,7%, для сдачи в аренду — 47,3%. Однако, эта пропорция может скорректироваться, поскольку сейчас прорабатывается еще ряд крупных офисных проектов. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что новые проекты будут востребованы у покупателей из-за острого дефицита вакантных офисов в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В целом в прошлые годы в Петербурге практически не строились офисные здания на продажу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В целом в прошлые годы в Петербурге практически не строились офисные здания на продажу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такие данные проводятся в исследовании консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. По подсчетам аналитиков компании, девелоперы планируют построить в Санкт-Петербурге около 140 тыс. кв. м офисной недвижимости на продажу к середине 2029 года. В течение четырех лет на локальный рынок выйдет 56 тыс. кв. м офисных площадей в МФК «Скороход», а также появится бизнес-центр на Левашовском проспекте девелопера Element (50 тыс. кв. м).

В предыдущие несколько лет в Петербурге практически не строились офисные здания на продажу. Например, в 2024 году в городе не было реализовано ни одного подобного проекта, а в 2023 году был построен лишь один — бизнес-центр «Сабировский» площадью 19 тыс. кв. м. В первой половине 2025 года единственным бизнес-центром, возведенным на продажу, стал Inside на проспекте Головина.

«В Санкт-Петербурге рынок продажи офисных площадей в розницу пока не так развит, как в Москве. Чаще всего такие проекты реализуют застройщики жилья, стратегия которых ориентирована на быструю оборачиваемость капитала и не предполагает долгосрочного владения недвижимостью. Выход на офисный рынок позволяет им диверсифицировать бизнес и получить дополнительный источник дохода. Кроме того, в условиях высокой ключевой ставки привлекательность продажи офисов растет, так как это обеспечивает более короткий срок окупаемости вложений, чем сдача в аренду»,— отмечает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сошлись во мнении, что офисный рынок постепенно оживает.

«Если сравнивать с "ковидной" ситуацией пятилетней давности, когда офисный рынок просто умер, то сегодня он действительно оживился и становится куда интереснее для инвесторов. В Петербурге ощущается спрос на качественные рабочие пространства, особенно в составе многофункциональных проектов, где они дополняют жилую и торговую функции. Однако офисы пока остаются нишевым продуктом. Для большинства инвесторов квартиры или апартаменты выглядят более понятным, ликвидным, а главное, простым инструментом получения пассивного дохода»,— отмечает Александр Кравцов, совладелец Fizika Development.

Заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктория Горяева обращает внимание, что на рынке сформировался отложенный спрос на офисы из-за рекордно низкого ввода объектов в 2023 году.

Соучредитель Kronung Group Филипп Шраге говорит: «С одной стороны, рынок аренды в Петербурге переживает фазу дефицита качественных блоков и сильный рост ставок. За полгода арендные ставки в классе A выросли заметно и сейчас находятся на уровне 3000 рублей за квадратный метр в месяц, а, по данным аналитиков Kronung, вакантность держится на низких уровнях: 3–4% в качественных классах. Это создает привлекательную операционную доходность для владельцев. С другой стороны, высокие ставки, удорожание строительства (себестоимость объекта класса A приближается к 186–200 тыс. рублей за квадратный метр по последним оценкам) и более жесткие условия банковского финансирования создают серьезное давление на ликвидность девелоперов. В таких условиях продажа офисных блоков позволяет девелоперу быстрее замкнуть цикл проекта, вместо того, чтобы долго держать актив на балансе и ждать дохода от аренды».

Эксперт считает, что спрос на качественные офисы остается высоким, но указывает, что объем сделок в первой половине 2025 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает осторожность игроков и перераспределение активности между арендой и покупкой.

«Серьезного риска переизбытка предложения пока не просматривается: объекты востребованы инвесторами, а также компаниями, стремящимися закрепиться в собственных площадях на фоне долгосрочных проектов»,— резюмирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Стефания Барченкова