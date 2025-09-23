Рубио: санкции против России могут навредить посредничеству США по Украине
США допускают введение новых санкций против России, однако такие меры могут негативно повлиять на посредническую роль страны в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters
«В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль (посредника.— "Ъ")»,— уточнил господин Рубио в интервью NBC. По его словам, США сохраняют за собой уникальное положение, которое позволяет вести переговоры с обеими сторонами конфликта.
Господин Рубио добавил, что процесс урегулирования требует от Украины компромиссных решений, а его разрешение остается приоритетом для администрации президента Дональда Трампа.