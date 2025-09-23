Финалист Кубка Стэнли Подколзин продлил контракт с «Эдмонтоном»

«Я такой человек, что если у меня есть мечта, то я к ней иду»

В 2023 году клуб «Вегас Голден Найтс» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории франшизы. В составе клуба играет россиянин Иван Барбашев (слева), он стал обладателем кубка во второй раз. Впервые Иван Барбашев завоевал его в сезоне 2018/19, когда играл в составе «Сент-Луис Блюз»

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters