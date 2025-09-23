Финалист Кубка Стэнли Подколзин продлил контракт с «Эдмонтоном»
Российский нападающий Василий Подколзин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Василий Подколзин
Фото: Perry Nelson-Imagn Images / Reuters
Соглашение рассчитано на три года. По условиям контракта, среднегодовая зарплата форварда составит $2,95 млн.
Василий Подколзин представляет «Эдмонтон» с 2024 года. В прошлом сезоне вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли, где «Ойлерс» во второй раз подряд уступили «Флорида Пантерс». Также Подколзин выступал за «Ванкувер Кэнакс». Всего в НХЛ провел 243 матча (включая play-off), набрав 69 очков (29 голов+40 результативных передач).
Фотогалерея
Отличники НХЛ
1 / 17