После ремонта культурно-развлекательный комплекс «Уралец» в Екатеринбурге сменил название и получил новое назначение. Он стал первым в стране профильным стадионом для падела — относительно молодого ракеточного вида спорта. С 19 по 21 сентября на нем состоялся V турнир Российского падел-тура. В заключительный день соревнований, уже после награждения призеров корреспондент “Ъ” Роман Левищев поговорил с генеральным директором национальной федерации вида Алексеем Сорокиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Падел — ракеточный вид спорта, позаимствовавший значительную часть правил и систему начисления очков у тенниса. Играется в формате «пара на пару» на корте размерами примерно 20х10 м (это приблизительно на четверть меньше обычного теннисного корта), ограниченном четырьмя стеклянными стенами. Считается, что падел зародился в 1969 году в Мексике, когда испанский бизнесмен Энрике Коркера, любивший теннис, но находивший его чересчур энергозатратным, усовершенствовал площадку для сквоша. Долго падел оставался популярным в основном в Испании и Аргентине, однако в 20-е годы нынешнего века начал стремительно набирать популярность практически по всей Европе.

— Падел часто называют самым быстрорастущим видом спорта в мире. Насколько стремительно он набирает обороты в России? Есть ли данные, сколько кортов было, скажем, пять лет назад, когда федерация была создана?

— Ноль!

— А дальше?

— В 2022 году в Москве было два клуба всего. Сейчас это десятки и десятки. На конец прошлого года мы могли похвастаться примерно ста кортами по всей России, а в конце этого года будет около пятисот. Мы видим интенсивные темпы строительства кортов для падела по всей России. Это подлинно взрывное развитие.

— А по числу игроков?

— Такая же тенденция абсолютно. Сегодня количество играющих приближается к 50 тыс. Даже сложно на фоне бурного роста уцепиться за постоянно меняющиеся, постоянно растущие цифры.

— Дальнейший рост какой примерно прогнозируете?

— Экспоненциальный!

— Общемировой тренд заключается в том, что корты для падела строятся очень быстро и, как правило, на месте кортов для тенниса. А в России как протекает развитие падела?

— Иногда корты для падела строятся в теннисных центрах, да. Но по большей части это новое строительство. Нет такой тенденции, на которую вы косвенно указываете, по плавному вытеснению тенниса. Мне кажется, два вида спорта прекрасно сосуществуют. В странах с теплым климатом больше открытых, в странах, которые находятся севернее, несколько иначе обстоит. Мы, разумеется, относимся ко второму типу, за исключением наших южных регионов. Многие субъекты федерации полагаются на закрытые корты. В основном это новые площадки.

— Но даже от именитых игроков вроде Новака Джоковича звучат чуть ли не апокалиптические высказывания о том, что так называемый клубный теннис, то есть теннис для любителей, на грани исчезновения именно из-за развития падела, пиклбола…

— Падел развивается, это естественный процесс. Действительно, падел в силу определенных характеристик игры стремительно завоевывает большую популярность, именно в том числе и в массовом сегменте.

Среди этих качеств и простота первого входа на корт, начала игры, и не такие энергозатраты, как в других видах спорта, и возможность эти энергозатраты варьировать, и покорность падела всем возрастам.

Именно эти характеристики делают спорт привлекательным для широких масс. Плюс, играют только пара на пару, что обеспечивает какую-то социализацию. Людям весело, интересно, азартно.

— Но в некоторых центрах строят и узенькие корты для одиночной игры…

— Синглы… Они только для тренировок, и они не позволяют отработать все элементы игры. Для полноценных тренировок все же нужен полноценный корт.

— Владельцам теннисных клубов, которые обеспокоены растущей популярностью падела, что можно сказать? Они говорят об этой миграции из одного вида в другой.

— Это как беспокоиться по поводу погоды. Есть естественные процессы, на которые очень сложно повлиять. Игра популярна, в нее играют достаточно много людей — радоваться нужно!

— А если говорить о паделе не как о массовом спорте, а как о зрелищном спорте, о медиапродукте. Как вы оцениваете потенциал?

— Высоко оцениваю. Мне кажется, что есть все предпосылки к тому, чтобы падел превратился через свою популярность — как среди взрослых, так и среди детей — в хороший продукт, пользующийся спросом.

— На следующую летнюю Олимпиаду, в Лос-Анджелесе в 2028 году, падел не успел; там будет сквош. А вот о включении падела в олимпийскую программу в 2032 году в Брисбене идут спекуляции постоянно. Шансы высоки?

— Олимпийские перспективы падела вполне осязаемы. Для включения в программу Игр вид спорта должен выполнить ряд нормативов, которые предъявляет Международный олимпийский комитет (МОК). В частности, речь идет о количестве национальных федераций по данному виду спорта и числе континентов, на которых данный вид спорта представлен.

Всего этих критериев шесть или семь, и по всем падел на сегодняшний день уверенно проходит.

В прошлом году Международная федерация падела (FIP) на ежегодной Генеральной ассамблее создала специальную рабочую группу под названием «Олимпийский проект», которая занимается тем, чтобы пролоббировать включение падела в программу Игр. И возможно, действительно это произойдет уже в рамках Олимпиады-2032 в Брисбене. Решение МОК по этому вопросу будет принято в следующем году.

— В падел приходят бывшие теннисисты, как правило?

— В основном из других ракеточных видов спорта, это правда. В отличие от стран Европы и Латинской Америки, где уже выросло поколение игроков, которые никогда не занимались теннисом, а с самого начала своей карьеры, с детских лет занимались паделом. Мы сейчас такого отметить не можем. Тем не менее большое внимание уделяем юниорам. Ребята начинают с 12 лет, некоторые делали первые шаги в теннисе. Элитой тенниса они себя назвать не могут в силу возраста. Они уже начнут осмысленную спортивную карьеру как игроки в падел.

— Из каких игроков составлена верхушка российского рейтинга?

— Это в основном бывшие теннисисты и бывшие сквошисты. Но в основном теннисисты. Есть частные примеры. Семен Ражев (он занял третье место на V турнире Российского падел-тура.— “Ъ”), екатеринбургский игрок, пришел из настольного тенниса. Есть даже пляжники, перешедшие из пляжного тенниса, популярного в Южной Америке: там своя специфика, мяч нельзя ронять на песок, все с лета. Интересно за этим наблюдать, когда в паделе происходит смешение стилей разных ракеточных видов спорта.

— Ксения Шарифова сейчас 31-я ракетка мира. Есть ли таланты, кто мог бы к ней приблизиться или превзойти ее?

— Конечно, есть. Наши игроки стали активно принимать участие в международных соревнованиях, в турнирах самого разного калибра. Думаю, со временем они будут расти в международном рейтинге. Конечно, наша цель — участие в чемпионате мира и со временем, надеемся, победа в нем. Но это не завтра, учитывая наш недавно начавшийся путь.

— Какие ограничения вообще от международной федерации исходят, кроме отстранения от чемпионата мира?

— Вы знаете, FIP организация неполитизированная. Она не чинит никаких препятствий нашим игрокам, спокойно, не в качестве одолжения, а по умолчанию разрешает им участвовать в любых турнирах. Есть, конечно, ограничения именно на ресурсах FIP, связанные с флагом. Но, например, на трансляции на местном телевидении таких запретов нет. Недавно был турнир FIP в Сербии. Вот, на сербских телеканалах вполне спокойно наши спортсмены фигурировали под российским флагом. Ограничений мало, федерация достаточно лояльна. В первую очередь она отслеживает интересы игроков, дает возможность нам наладить конструктивный диалог.