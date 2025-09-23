Власти Ленобласти со второй попытки согласовали строительство КАД-2
Правительство Ленобласти в проекте схемы территориального планирования утвердило трассировку КАД-2 вокруг Петербурга, сообщает «Фонтанка». Соответствующее письмо в министерство транспорта, которое согласует документ со всеми регионами, направил заместитель главы 47-го региона Евгений Барановский.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Согласован вариант, согласно которому кольцевую не будут строить в границах Агалатовского, Лесколовского, Первомайского, Юкковского сельских поселений, Токсовского городского поселения. Речь идет об охраняемых природных зонах и объектах культурного наследия, расположенных на этих территориях.
Реализация первого этапа КАД-2 начнется в период с 2027 по 2030 год, второй этап скоростной трассы запланирован на период после 2030 года.
