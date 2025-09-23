Власти Ленобласти со второй попытки согласовали строительство КАД-2

Правительство Ленобласти в проекте схемы территориального планирования утвердило трассировку КАД-2 вокруг Петербурга, сообщает «Фонтанка». Соответствующее письмо в министерство транспорта, которое согласует документ со всеми регионами, направил заместитель главы 47-го региона Евгений Барановский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласован вариант, согласно которому кольцевую не будут строить в границах Агалатовского, Лесколовского, Первомайского, Юкковского сельских поселений, Токсовского городского поселения. Речь идет об охраняемых природных зонах и объектах культурного наследия, расположенных на этих территориях.

Реализация первого этапа КАД-2 начнется в период с 2027 по 2030 год, второй этап скоростной трассы запланирован на период после 2030 года.

Подробнее о спорах вокруг строительства автодороги читайте в материале «"Буферную зону" КАД-2 приоткрыли для Росреестра».

Андрей Маркелов