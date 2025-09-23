Индонезия готова направить миротворцев на Украину и в сектор Газа

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что в случае необходимости страна готова направить более 20 тыс. военнослужащих в качестве миротворцев в сектор Газа, на Украину «или куда угодно», чтобы установить мир. По его словам, армия страны могла бы войти в состав миротворческой миссии под эгидой ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

«Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники - не только словами, но "сапогами на земле". Если и когда ООН, Совет безопасности и эта Генассамблея решат, Индонезия готова разместить 20 тыс. или даже больше наших сыновей и дочерей для того, чтобы установить мир в Газе или где угодно. На Украине, в Судане, в Ливии — везде, где нужно установить мир, везде, где мир нужно защищать»,— сказал Прабово Субианто, выступая на Генассамблее ООН.

Отправка миротворческой миссии для соблюдения режима прекращения огня обсуждалась европейскими странами как часть плана урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем, как писал Axios, президент США Дональд Трамп также рассматривают отправку войск других стран в сектор Газа вместо израильских сил.

Лусине Баласян