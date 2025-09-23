ГИБДД не дают измерить среднюю скорость

Комитет Госдумы по транспорту не поддержал законопроект, которым предлагалось вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости между камерами. С такой инициативой выступили депутаты Вологодской области, предложив ввести в своем регионе отдельным федеральным законом экспериментальный правовой режим с наказанием водителей. В Госдуме сочли, что режим не заставит лихачей соблюдать правила, поскольку между камерами они смогут останавливаться на заправках или парковках и так «выдерживать» положенную среднюю скорость на трассе. В правительстве РФ ранее также критиковали идею подобных наказаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Законопроект вологодских депутатов, который рассматривал во вторник, 23 сентября, парламентский комитет по транспорту, был внесен в Госдуму в июле 2025 года.

Парламентарии предложили принять отдельный федеральный закон о проведении в Вологодской области правового эксперимента по измерению средней скорости движения на трассах.

Для ее расчета региональные депутаты придумали формулу, когда длина участка дороги (с установленным скоростным ограничением) должна делиться на время, затраченное на его преодоление. За превышение средней скорости предложено штрафовать водителей по традиционной «скоростной» ст. 12.9 КоАП РФ (со штрафами от 750 до 7,5 тыс. руб. в зависимости от величины превышения). Вологодские власти хотели провести до конца 2026 года эксперимент на одной из местных трасс на участке в 200 км.

Практика наказания водителей за превышение средней скорости между камерами существовала в РФ до 2021 года, когда ГИБДД перестала штрафовать за это после возражений Верховного суда РФ. В высшей судебной инстанции решили, что место совершения нарушения должно быть определено конкретно — указывать в постановлении неопределенный участок дороги нельзя. В правительстве РФ поручили урегулировать вопрос: в 2023 году Минтранс разработал соответствующие поправки, но они не дошли до принятия. В свою очередь, в МВД выступали против возвращения штрафов до их утверждения.

Между тем региональные власти уже несколько лет лоббируют возврат практики наказаний за превышение средней скорости, считая ее мерой эффективной борьбы с ДТП и нарушениями.

Соответствующие поправки в КоАП и ПДД разрабатывали, в частности, Московская область и Татарстан. В 2025 году помимо Вологды экспериментальный правовой режим предложили ввести и депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа (см. “Ъ” от 4 марта). В правительстве не поддерживали идею такого эксперимента, указывая, что ПДД устанавливают единый порядок движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения.

В профильном комитете Госдумы по транспорту сочли, что вологодский законопроект не будет стимулировать водителей соблюдать ПДД и скоростной режим. В отзыве комитета указано, что водитель сможет «выдерживать» среднюю скорость (то есть, по сути, обманывать систему) за счет остановки «в пределах участка дороги, где осуществляется контроль, например на автозаправочной станции, на парковке».

В Госдуме также не понимают, как правоприменитель (то есть ГИБДД) будет отличать «обычное» превышение скорости водителей от «среднего», не исключая дублирования штрафов за одно и то же нарушение на одном и том же участке. Депутат Госдумы Павел Федяев (ЕР), выступая на заседании комитета, подчеркнул, что решений Верховного суда о незаконности применения штрафов за среднюю скорость было принято несколько.

С правовой точки зрения автомобилист, которого обвиняют в превышении средней скорости между двумя камерами, защищен меньше, чем водитель, скорость которого измерили одним комплексом, отмечает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

В последнем случае, напоминает он, теоретически можно провести альтернативную проверку, сравнив по двум интервальным кадрам смещение автомобиля (собственнику которого прислали штраф) со смещением за это же время других машин, попавших в поле зрения той же камеры. При измерении средней скорости провести такую операцию невозможно, поскольку машины будут проезжать мимо камер в разное время, отмечает эксперт. Этот тезис подтверждают в комитете по транспорту. «Поскольку определение средней скорости напрямую зависит от точности измерения времени комплексами, важным является возможность их синхронизации,— сказано в отзыве.— В случае же рассогласования должна быть предусмотрена остановка фиксации правонарушений».

Александр Воронов, Иван Буранов